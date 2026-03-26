വ്യാഴം, 26 മാര്‍ച്ച് 2026
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഇറാൻ നീക്കങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഇറാൻ നാവികസേന മേധാവി അലിറെസ തങ്സിരിയെ വധിച്ചതായി ഇസ്രായേൽ

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വ്യാഴം, 26 മാര്‍ച്ച് 2026 (17:15 IST)
ഇറാന്‍ നാവികസേന മേധാവിയെ വധിച്ചതായി ഇസ്രായേല്‍. ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിലെ ഉപരോധത്തിന് പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച നാവിക സേന കമാന്‍ഡര്‍ അലിറേസ തങ്‌സിരിയെ ആക്രമണത്തില്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയതായാണ് ഇസ്രായേല്‍ അവകാശവാദം.

ഇസ്രായേലും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷം പുതിയ തലത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് അലിറെസ തങ്‌സിരി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി വാര്‍ത്തവരുന്നത്. തുറമുഖ നഗരമായ ബന്ദര്‍ അബ്ബാസില്‍ നടന്ന വ്യോമാക്രമണത്തിലാണ് തങ്‌സിരി കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രായേല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.


