സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 16 മാര്ച്ച് 2026 (14:51 IST)
പശ്ചിമേഷ്യയില് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘര്ഷത്തില് ഇറാന് ഏറ്റവും മാരകമായ ആയുധം പ്രയോഗിച്ചു. ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാര്ഡ് കോര്പ്സ് (ഐആര്ജിസി) തങ്ങളുടെ പ്രശസ്തമായ 'ഡാന്സിംഗ് മിസൈല്' - സെജ്ജില് -2 - ആദ്യമായി യുഎസ് താവളങ്ങള്ക്കെതിരെ വിന്യസിച്ചു. ഇറാന്റെ ആയുധപ്പുരയില് അമേരിക്കന് സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് പോലും ശക്തമായ വെല്ലുവിളി ഉയര്ത്താന് കഴിവുള്ള നിരവധി ആയുധങ്ങളുണ്ട്. സെജ്ജില്-2 ഈ കഴിവിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഉദാഹരണമാണ്.
സെജ്ജില്-2 എന്താണ്?
ഇറാന്റെ രണ്ടാം തലമുറ മീഡിയം റേഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണ് സെജ്ജില്-2. ഖര ഇന്ധനം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുള്ള മിസൈലാണിത്. സെന്റര് ഫോര് സ്ട്രാറ്റജിക് ആന്ഡ് ഇന്റര്നാഷണല് സ്റ്റഡീസ് അനുസരിച്ച് ഇതിന് ഏകദേശം 18 മീറ്റര് നീളവും 1.25 മീറ്റര് വ്യാസവും ഏകദേശം 23,600 കിലോഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ട്. 700 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരമുള്ള ഒരു വാര്ഹെഡ് വഹിക്കാന് ഇതിന് കഴിയും. ഇതിന്റെ പ്രവര്ത്തന പരിധി 2,000 മുതല് 2,500 കിലോമീറ്റര് വരെയാണ്. അതായത് ഇറാനില് നിന്ന് നേരിട്ട് ഇസ്രായേല്, സൗദി അറേബ്യ, കുവൈറ്റ്, എര്ബില്, വിവിധ യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങള് വരെ എത്തുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കാന് ഇതിന് കഴിയും.
സെജ്ജില്-2 നെ 'ഡാന്സിങ് മിസൈല്' എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
മിസൈല് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കുതിക്കുമ്പോള് അത് ഉയര്ന്ന വേഗതയില് പറക്കുക മാത്രമല്ല വായുവിലൂടെ 'നൃത്തം' ചെയ്യുകയും അതുവഴി ശത്രു റഡാര് സംവിധാനങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 2025 ജൂണില് ഇസ്രായേലും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള 12 ദിവസത്തെ പോരാട്ടത്തില് ഈ മിസൈല് അയണ് ഡോം, ആരോ തുടങ്ങിയ നൂതന പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ മറികടന്നു.
ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രശസ്തമായ അയണ് ഡോമിന് പോലും അതിനെ തടയാന് കഴിഞ്ഞില്ല. തല്ഫലമായി, ലോകം ഇതിനെ 'നൃത്ത നാശം' എന്ന് വിളിക്കാന് തുടങ്ങിയിരുന്നു.