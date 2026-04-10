വെള്ളി, 10 ഏപ്രില്‍ 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത

നഷ്ടങ്ങൾക്കെല്ലാം എണ്ണിയെണ്ണി കണക്ക് ചോദിക്കും, ആക്രമിച്ചവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ പോകില്ല: മുജ്തബ ഖമേനി

ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിന്റെ നിയന്ത്രണത്തില്‍ ഇറാന്‍ പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്നും ഖമേനി പറഞ്ഞു.

Mojtaba Khamenei iran new supreme leader
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 10 ഏപ്രില്‍ 2026 (12:32 IST)
യുദ്ധത്തില്‍ തങ്ങള്‍ക്കുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം എണ്ണിയെണ്ണി കണക്ക് ചോദിക്കുമെന്ന് ഇറാന്‍ പരമോന്നത നേതാവ് മുജ്തബ ഖമേനി. രാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ചവര്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ പോകില്ല, നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരത്തുക ഈടാക്കും. ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിന്റെ നിയന്ത്രണത്തില്‍ ഇറാന്‍ പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്നും ഖമേനി പറഞ്ഞു.

യുദ്ധത്തില്‍ പരിക്കേറ്റതും രക്തസാക്ഷിയായതുമായ ആളുകളുടെ ഒരോ തുള്ളി ചോരയ്ക്കും നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കുമെന്നും ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഖമേനി വ്യക്തമാക്കി.ഇത് ഇറാന്‍ നയതന്ത്രത്തിലെ നിര്‍ണായകമായ പുതിയ അധ്യായമാണ്. യുഎസ് - ഇസ്രായേല്‍ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട മുന്‍ പരമോന്നത നേതാവും തന്റെ പിതാവുമായ അയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയുടെ വധത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്നും മുജ്തവ ആവര്‍ത്തിച്ചു. ഒരു രാജ്യവും യുദ്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാല്‍ രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശങ്ങള്‍ വിട്ടുകൊടുക്കാനാവില്ലെന്നും മുജ്തബ ഖമേനി കൂട്ടിചേര്‍ത്തു.


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :