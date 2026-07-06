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ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് സേവന ഫീസ് ഇറാന് സ്ഥിരീകരിച്ചു; സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങള്ക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിക്കും
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കപ്പലുകള്ക്ക് പുതിയ സേവന ഫീസ് ഏര്പ്പെടുത്താന് ടെഹ്റാന് പദ്ധതിയിടുന്നതായി ചൈനയിലെ ഇറാന് അംബാസഡര് ശനിയാഴ്ച പറഞ്ഞു. അതേസമയം സമീപകാല സംഘര്ഷത്തില് ഇറാനെ പിന്തുണച്ച രാജ്യങ്ങള്ക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.
തന്ത്രപരമായി പ്രധാനപ്പെട്ട ജലപാതയിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ ക്രമീകരണങ്ങളില് ഇറാന് ഒമാനുമായി ചേര്ന്ന് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ബീജിംഗില് നടന്ന ലോക സമാധാന ഫോറത്തില് സംസാരിച്ച അംബാസഡര് അബ്ദുള്റെസ റഹ്മാനി ഫസ്ലി പറഞ്ഞു. കടലിടുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഇറാന് കപ്പലുകളില് നിന്ന് പണം ഈടാക്കുന്ന ആശയം വാഷിംഗ്ടണ് നിരസിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമര്ശങ്ങള് പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാന് സഹായിച്ച പ്രാരംഭ കരാര് പ്രകാരം വാണിജ്യ കപ്പലുകള്ക്ക് ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ 60 ദിവസത്തേക്ക് സൗജന്യമായി കടന്നുപോകാന് അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ആ കാലയളവ് അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞാല് താല്ക്കാലിക ക്രമീകരണത്തിന് പകരം ഏത് സംവിധാനമാണ് സ്ഥാപിക്കുകയെന്ന് വ്യക്തമല്ല.
'ഹോര്മുസ് അതിന്റെ പ്രാദേശിക ജലത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു രാജ്യം എന്ന നിലയില്, ഞങ്ങള് തീര്ച്ചയായും സേവന ഫീസ് ഈടാക്കും,' ചാര്ജുകള് ഒരു 'ടോള്' ആയി കാണരുതെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫസ്ലി പറഞ്ഞു.