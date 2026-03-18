സുരക്ഷാ മേധാവി അലി ലാരിജാനി ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇറാൻ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 18 മാര്ച്ച് 2026 (08:13 IST)
ഇറാന്റെ പരമോന്നത ദേശീയ സുരക്ഷാ കൗണ്സില് സെക്രട്ടറിയും രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരകേന്ദ്രങ്ങളില് പ്രധാനിയുമായ അലി ലാരിജാനി (67) ഇസ്രായേല് വ്യോമാക്രമണത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇറാന് . ഇറാന് ദേശീയ സുരക്ഷാ കൗണ്സിലാണ് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ലാരിജാനിക്ക് പുറമെ മകനും സഹായി അലി റസ ബയാത്തും കൊല്ലപ്പെട്ടു. നിരവധി അംഗരക്ഷകരും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇറാന് ദേശീയ സുരക്ഷാ കൗണ്സില് അറിയിച്ചു.
ഇസ്രായേല് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇസ്രായേല് കാറ്റ്സ് ആണ് ആദ്യം ലാരിജാനിയെ വധിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയില് നടത്തിയ ആക്രമണത്തില് ബസിജ് സേനാ മേധാവി ഗോലാംരെസ സൊലൈമാനിയും കൊല്ലപ്പെട്ടതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ലാരിജാനിക്കൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന് മൊര്ത്തേസയും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇറാന് ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
ഫെബ്രുവരി 28-ന് യുഎസ്-ഇസ്രായേല് ആക്രമണത്തില് പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇറാന് ഭരണ സംവിധാനത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ വ്യക്തിയായി ലാരിജാനി ഉയര്ന്നിരുന്നു. ദശകങ്ങളോളം ഇറാന് ആണവ ചര്ച്ചകളില് മുന്നിര പ്രതിനിധിയും പാര്ലമെന്റ് സ്പീക്കറുമായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ലാരിജാനി, ഒടുവില് ഇറാനില് ഉയര്ന്നുവന്ന ഭരണകൂടത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങള് അടിച്ചമര്ത്തുന്നതില് പ്രധാനിയായിരുന്നു.
ഇസ്രായേല് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു ലാരിജാനിയെ 'ഇറാന് ഭരണ ഗുണ്ടസംഘത്തിന്റെ തലവന്' എന്നാണ് മുന്പ് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം ഇറാന് ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷനറി ഗാര്ഡ്സ് കോര് (IRGC) ഇസ്രായേല്, യുഎസ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് നേരെ മേഖലയില് ഉടനീളം തിരിച്ചടി ആക്രമണങ്ങള് ആരംഭിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. യുദ്ധം ആരംഭിച്ച് മൂന്നാം ആഴ്ചയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള്, ലാരിജാനിയുടെ വധം പ്രദേശത്ത് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കുമെന്ന ആശങ്ക ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്.
ഇതിനിടെ ഇറാനിലെ ബുഷെഹര് ആണവനിലയത്തിന് സമീപം മിസൈല് പതിച്ചതായി റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാല് ആളപായമോ ആണവനിലയത്തിന് കേടുപാടുകളോ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.