അമേരിക്കയുടെ അത്യാധുനിക എഫ് 18 യുദ്ധവിമാനം വെടിവെച്ചിട്ടെന്ന് ഇറാൻ, പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ ട്രംപ് ഭരണകൂടം

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വ്യാഴം, 26 മാര്ച്ച് 2026 (08:57 IST)
ഇറാന് ഊര്ജകേന്ദ്രങ്ങള് 5 ദിവസം ആക്രമിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് നല്കിയിട്ടും ഗള്ഫ് മേഖലയില് ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങള് അതിരൂക്ഷമാകുന്നു. അമേരിക്കയുടെ അത്യാധുനിക എഫ് 18 യുദ്ധവിമാനം തങ്ങള് വിജയകരമായി വെടിവെച്ചിട്ടതായി ഇറാന്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാര്ഡ് കോര്പ്സ് അവകാശപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് ഇറാന് തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമമായ പ്രസ് ടിവി വഴി പുറത്തുവിട്ടു. ആകാശത്തുവെച്ച് വിമാനത്തിന് സമീപം സ്ഫോടനമുണ്ടാകുന്നതും തുടര്ന്ന് നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായ വിമാനം താഴേക്ക് പതിക്കുന്നതുമാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്.
അതേസമയം ഈ അവകാശവാദത്തോട് അമേരിക്ക ഇതുവരെയും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത് മുതല് നിരവധി അവകാശവാദങ്ങള് ഇറാന് ഉന്നയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവയെല്ലാം യുഎസ് സെന്ട്രല് കമാന്റ് തള്ളിയിരുന്നു. മാര്ച്ച് 5ന് അമേരിക്കയുടെ എഫ് 15 വിമാനം തകര്ത്തെന്നും മാര്ച്ച് 19ന് എഫ് 35 സ്റ്റെല്ത്ത് വിമാനം ആക്രമിച്ചെന്നും ഇറാന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല് തങ്ങളുടെ വിമാനങ്ങളൊന്നും വെടിവെച്ചിട്ടിട്ടില്ലെന്നും ചില വിമാനങ്ങള് സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടര്ന്ന് അടിയന്തിരമായി ഇറക്കുകയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് അമേരിക്കന് നിലപാട്.
അതേസമയം അമേരിക്കന് നീക്കത്തിനൊപ്പം നില്ക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്ക്ക് നേരെ അതിശക്തമായ ആക്രമണമുണ്ടാകുമെന്ന് ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. ഖാര്ഗ് ദ്വീപ് പിടിച്ചെടുക്കാന് അമേരിക്ക ശ്രമിക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള് ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് ഇറാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.