ഖാർഗ് ദ്വീപ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വീഴുക ഇറാനിയൻ കെണിയിൽ, കരസേനയെ ഇറക്കാൻ അമേരിക്ക ആലോചിക്കുന്നതായി സൂചന

രേണുക വേണു|
Last Modified വ്യാഴം, 26 മാര്ച്ച് 2026 (15:59 IST)
അമേരിക്കന് കരസൈനിക ആക്രമണത്തെ നേരിടാന് ഇറാന് ഖാര്ഗ് ദ്വീപില് ബഹുതല പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള് ഒരുക്കിയതായി സിഎന്എന് റിപ്പോര്ട്ട്. ഇറാനിലെ ഊര്ജകേന്ദ്രങ്ങളില് 5 ദിവസത്തേക്ക് ആക്രമണങ്ങളൊന്നും നടത്തില്ലെന്നും സമാധാന ശ്രമങ്ങള്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നതായും അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മേഖലയിലേക്ക് അമേരിക്ക സൈനിക വിന്യാസം വര്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത് ഇറാനിലെ തന്ത്രപ്രധാനമേഖലയായ ഖാര്ഗ് ദ്വീപ് പിടിച്ചെടുക്കാനും അതുവഴി ഇറാനെ ചര്ച്ചയിലേക്ക് നയിക്കാനുമാണെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകള് വന്നിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇറാന് ദ്വീപിന് ചുറ്റുമുള്ള സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ദ്വീപില് ഉപരിതല-വ്യോമ മിസൈല് സംവിധാനങ്ങള് (MANPADs) അധികമായി വിന്യസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ മൈനുകളുടെ നീണ്ട നിരയും ഇറാന് സൈന്യവും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശത്രു കരയ്ക്കിറങ്ങുന്നതും ആക്രമിക്കാന് പാകത്തിലുള്ള കെണിയാണ് ഇറാന് ഒരുക്കുന്നതെന്നാണ് സിഎന്എന് വിലയിരുത്തുന്നത്.
ഇറാന്റെ ഏകദേശം 90 ശതമാനം അസംസ്കൃത എണ്ണ കയറ്റുമതിയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന, വടക്കന് പേര്ഷ്യന് ഗള്ഫിലെ ദ്വീപ് ഇറാന്റെ ജീവനാഡിയാണ്. ഖാര്ഗ് നഷ്ടമായാല് ഇറാന്റെ സമ്പദ്ഘടന തന്നെ തകരും. അതിനാല് തന്നെ ഈ പ്രദേശം സ്വന്തമാക്കുന്നതിലൂടെ ഇറാനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാമെന്നും സമ്മര്ദ്ദം ചെലുത്തി ഇറാനുമായി കറാറിലെത്താമെന്നുമാണ് യുഎസ് കണക്കുക്കൂട്ടല്.
അതേസമയം ട്രംപിന്റെ ഇഠരമൊരു നീക്കം ആത്മഹത്യാപരമായിരിക്കുമെന്ന് വിലയിരുത്തുന്ന സൈനിക വിശകലന വിദഗ്ധരും കുറവല്ല. ഇറാന് കടലില് കപ്പലുകള്ക്കും ഭൂമിയില് ഇറങ്ങുന്ന കരസൈനികര്ക്കും വലിയ നാശമുണ്ടാകുമെന്നും കരയില് ഇറങ്ങാതെ ബദല് മാര്ഗം തേടണമെന്നുമാണ് ഇവര് വിശദമാക്കുന്നത്. ഇറാനുമായി യുഎസ് ആക്രമണം തുടരണമെന്ന് പല ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങള്ക്കും അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിലും ദ്വീപ് പിടിച്ചെടുത്താല് ഇറാന് തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് തകര്ക്കുമോ എന്ന് ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങള് ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട്.