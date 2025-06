Iran vs Israel: സൊറോക്ക ആശുപത്രി തകർത്ത് ഇറാൻ്റെ മിസൈൽ ആക്രമണം,ഇറാൻ്റെ ആണവ റിയാക്ടർ തകർത്ത് ഇസ്രായേൽ

ദക്ഷിണ ഇസ്രായേലിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആശുപത്രിയാണ് തകര്‍ക്കപ്പെട്ട ബീര്‍ഷെബയിലെ സൊറോക്കൊ ആശുപത്രി. തകര്‍ന്ന ആശുപത്രിയുടെ ദൃശ്യങ്ങളും വീഡിയോകളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഇസ്രായേല്‍ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ ഇറാന്റെ അരാക്കിലെ ഘനജല ആണവ റിയാക്ടറും തകര്‍ന്നു.

Iranian missile strikes hit Israel—MDA confirms 4 impacts. One each in Tel-Aviv & Beersheba. Soroka Hospital in Beersheba heavily damaged, now on fire.



Video 1: Tel-Aviv scenes

Video 2: Missile hits Tel-Aviv

Video 3: Soroka Hospital aflame pic.twitter.com/qjVEoVpTFX