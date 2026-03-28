ഇറാന്റെ അത്യാധുനിക മിസൈലുകളെല്ലാം എവിടെ?, എല്ലാം തന്ത്രപരമായി ഒളിപ്പിക്കുന്നതോ?

രേണുക വേണു|
Last Modified ശനി, 28 മാര്ച്ച് 2026 (08:52 IST)
മധ്യപൂര്വേഷ്യയില് സംഘര്ഷം ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തില്, ഇറാന് നിരന്തരം മിസൈല്-ഡ്രോണ് ആക്രമണങ്ങള് തുടരുകയാണ്. എന്നാല് ഒരു പ്രധാന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോള് പ്രതിരോധ വിദഗ്ധരെയും ആഗോള നിരീക്ഷകരെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് . യുദ്ധം തുടങ്ങി 28 ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും ഇറാന്റെ കൈവശമുള്ള അത്യാധുനികമായ പല മിസൈല് സംവിധാനങ്ങളും ഇറാന് ഇതുവരെയും പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല.
'ഫത്താഹ്-2', 'ഖാസിം ബസീര്' പോലുള്ള ഉയര്ന്ന ശേഷിയുള്ള ആയുധങ്ങള് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുത്താത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്. ഇറാന് ഇവ ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചിരിക്കുകയാണോ?
ഇറാന്റെ ആയുധശേഖരത്തിലുള്ള'ഫത്താഹ്-2' പോലുള്ള ഹൈപ്പര്സോണിക് ഗ്ലൈഡ് വാഹനങ്ങള് പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ മറികടക്കാന് രൂപകല്പ്പന ചെയ്തതാണ്. അതേസമയം 'ഖാസിം ബസീര്' മിസൈല് ഉയര്ന്ന കൃത്യതയുള്ള ടാര്ഗറ്റിംഗ് സംവിധാനത്തില് പേരുകേട്ടതാണ്. എന്നാല് നിലവിലെ ആക്രമണങ്ങളില് മധ്യനിര മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും മാത്രമാണ് ഇറാന് പ്രയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങള് ഇവയാകാമെന്ന് വിദഗ്ധര് പറയുന്നു.
1. സംഘര്ഷം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശ്രമം
അത്യാധുനിക മിസൈലുകള് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യുദ്ധം കൂടുതല് വ്യാപിപ്പിക്കാന് ഇടയാക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയും മറ്റ് സഖ്യരാജ്യങ്ങളും നേരിട്ട് ഇടപെടാന് സാധ്യത ഉയരും. അതിനാല് നിയന്ത്രിതമായ ആക്രമണങ്ങള് വഴി സമ്മര്ദ്ദം നിലനിര്ത്തുകയാണ് ഇറാന്റെ തന്ത്രം.
2. പ്രതിരോധ ശേഷി സംരക്ഷിക്കല്
ഉയര്ന്ന ശേഷിയുള്ള മിസൈലുകള് ഒരു 'ഡിറ്ററന്സ്' ആയുധമായി കരുതപ്പെടുന്നു. ഇവ അവസാന ഘട്ടത്തില് ഉപയോഗിക്കാന് സംരക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഇവ കൈവശമുണ്ടെന്ന അറിവ് ശത്രുവിനൊരു മുന്നറിയിപ്പായും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.
3. പരിമിത നിര്മ്മാണ ശേഷി
അന്താരാഷ്ട്ര ഉപരോധങ്ങള് ഇറാന്റെ പ്രതിരോധ ഉല്പ്പാദന ശേഷിയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. അതിനാല് അത്യാധുനിക മിസൈലുകള് പരിമിതമായ എണ്ണത്തില് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കൂ. ഇതും അവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ കണക്കുകൂട്ടിയ തീരുമാനമാക്കുന്നു.
4. ചെലവും ഫലപ്രാപ്തിയും
വളരെ ചെലവേറിയ മിസൈലുകള് ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്തുമ്പോള് അവ തടയപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും നിലനില്ക്കുന്നു. അതിനാല് ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഡ്രോണുകളും സാധാരണ മിസൈലുകളും ഉപയോഗിച്ച് ദീര്ഘകാല സമ്മര്ദ്ദം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കൂടുതല് ഫലപ്രദമെന്നാണ് ഇറാന്റെ സമീപനം.
'വാര് ഓഫ് അട്രിഷന്' തന്ത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റം
ഇറാന് ഇപ്പോള് സ്വീകരിക്കുന്നതൊരു 'വാര് ഓഫ് അട്രിഷന്' രീതിയാണ് - ചെറിയതും സ്ഥിരവുമായ ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ ശത്രുവിന്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി ക്ഷയിപ്പിക്കാനാണ് ഇറാന് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഡ്രോണുകളും മധ്യനിര മിസൈലുകളും ഉപയോഗിച്ച് തുടര്ച്ചയായ ആക്രമണങ്ങള് നടത്തുന്നതിലൂടെ എതിരാളികളുടെ എയര് ഡിഫന്സ് സംവിധാനങ്ങള് ക്ഷീണിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങള് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നിട്ടും, ഇറാന് നിലവിലെ ആക്രമണങ്ങളില് ചില പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ മറികടക്കാന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, ഇറാന് തന്റെ മികച്ച ആയുധങ്ങള് ഇപ്പോഴും കരുതിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന ധാരണ, ഭാവിയില് സംഘര്ഷം കൂടുതല് രൂക്ഷമാകാനുള്ള സാധ്യത നിലനിര്ത്തുന്നുണ്ട്.