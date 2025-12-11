ഡോക്ടര്മാര് ഉള്പ്പെടെയുള്ള വനിതാ ആരോഗ്യ പ്രവര്ത്തകരുടെ നേരെ അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയ 25 കാരനായ ഇന്ത്യന് പൗരന് വൈഭവ് കാനഡയില് അറസ്റ്റിലായി. മിസിസാഗയിലെ പല ആശുപത്രികളിലും ഇയാള് ഇത്തരത്തില് പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പീല് റീജിയണല് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. വൈഭവ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുമായി ആശുപത്രിയിലെത്തുമ്പോള് വനിതാ ആരോഗ്യ ജീവനക്കാരോട് മോശമായി പെരുമാറാറുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.
ഈ വര്ഷം വ്യത്യസ്ത മാസങ്ങളില് ഒന്നിലധികം ആശുപത്രികളില് കുറ്റകൃത്യം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും പോലീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കാനഡയിലെ ബ്രാംപ്ടണ് നിവാസിയായ വൈഭവിനെ നിയമവിരുദ്ധമായ മോശം പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ക്രിമിനല് ഇന്വെസ്റ്റിഗേഷന് ബ്യൂറോ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഡോക്ടര്മാര്ക്ക് വ്യാജമായ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങള് നല്കിയിരുന്നതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു. ആകാശ്ദീപ് സിംഗ് എന്ന വ്യാജ പേരിലാണ് ഇയാള് ചിലപ്പോള് ആശുപത്രിയില് എത്തുന്നത്. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വനിതാ ആരോഗ്യ പ്രവര്ത്തകരെക്കൊണ്ട് തന്റെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളില് സ്പര്ശിക്കിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പ്രസ്താവനയില് പറഞ്ഞു.
ഡിസംബര് 4 ന് അറസ്റ്റിലായ വൈഭവ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില് ജാമ്യത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. വൈഭവിന്റെ
ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് കൂടുതല് പേര് ഇരയായിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. അത്തരത്തില് ഉള്ളവര് മുന്നോട്ട് വരണമെന്നും അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കണമെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.