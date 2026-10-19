ബാൽക്കണിയിലോ ടെറസിലോ നിൽക്കരുത്!, സൗദിയിൽ പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇന്ത്യൻ എംബസി
സൗദി അറേബ്യയില് ഹൂതി വിമതരുടെ ആക്രമണങ്ങളില് സുരക്ഷാ ആശങ്കകള് ഉയര്ന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഇന്ത്യന് പൗരന്മാര്ക്ക് സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇന്ത്യന് എംബസി. സൗദി അധികൃതര് നല്കിയിട്ടുള്ള പുതുക്കിയ സുരക്ഷാ നിര്ദേശങ്ങള് പാലിക്കണമെന്ന് റിയാദിലെ ഇന്ത്യന് എംബസി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സുരക്ഷാ ഭീഷണി നിലനില്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് വീടുകളില് നിന്നോ കെട്ടിറ്റങ്ങളില് നിന്നോ പുറത്തിറങ്ങരുത്.തുറസായ സ്ഥലങ്ങള്, ജനലുകള്,ഗ്ലാസ് എന്നിവയ്ക്ക് സമീപം നില്ക്കരുതെന്നും ബാല്ക്കണിയിലോ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ടെറസിലോ നില്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും അധികൃതര് അറിയിച്ചു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില് ഇന്ത്യന് സമൂഹം പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ലെന്നും എന്നാല് ഭീതി ഒഴിയുന്നത് വരെ ജനലുകളില് നിന്ന് അകലെ മുറികളില് കഴിയണമെന്നും ഔദ്യോഗിക നിര്ദേശങ്ങളും വിവരങ്ങളും പിന്തുടരണമെന്നും ഇന്ത്യന് എംബസി പറഞ്ഞു.
ജനക്കൂട്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങളും അപകടസാധ്യതയുള്ള മേഖലകളും ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഫോട്ടോകള് എടുക്കുന്നതില് നിന്ന് വിട്ടുനില്ക്കണമെന്നും നിര്ദേശമുണ്ട്. വാഹനമോടിക്കുമ്പോള് മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചാല് പാലങ്ങളില് നിന്നും ഉയരമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളില് നിന്നും അകലെയായി റോഡിന്റെ വശത്തേക്ക് വാഹനം മാറ്റി നിര്ത്തണം. എന്തെങ്കിലും ഭീഷണിയോ അപകടമൊ ഉണ്ടായാല് മക്ക, മദീന, റിയാദ്, ഈസ്റ്റേണ് പ്രവിശ്യകളില് ഉള്ളവര് 911 എന്ന നമ്പറിലും സൗദി അറേബ്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവര് 998 എന്ന നമ്പറിലും ബന്ധപ്പെടണം.