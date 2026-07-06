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നിങ്ങളുടെ മാനസികനില പരിശോധിക്കണം, പാക് പ്രതിരോധമന്ത്രിക്ക് മറുപടിയുമായി ഇന്ത്യ
സെയ്ഷെല്സ് സര്ക്കാര് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് പരമോന്നത പരിസ്ഥിതി പുരസ്കാരമായ ഗാര്ഡിയന് ഓഫ് ദ ബ്യൂ ഹൊറൈസണ് പുരസ്കാരം നല്കിയതിനെ പരിഹസിച്ച പാക് പ്രതിരോധമന്ത്രി ഖ്വാജ ആസിഫിന് മറുപടിയുമായി ഇന്ത്യ. കാര്യങ്ങള് മനസിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഖ്വാജ ആസിഫിനില്ലെന്നും മറ്റൊരു ജോലിയുമില്ലാത്തതിനാലാണ് ഇങ്ങനെ അസംബന്ധങ്ങള് വിളിച്ചുപറയുന്നതെന്നും കേന്ദ്രസര്ക്കാര് വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ന്യൂസ് 18 റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
ഇന്ത്യന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ലഭിച്ച ബഹുമതി കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണെന്നായിരുന്നു ഖ്വാജ ആസിഫിന്റെ പരിഹാസം.ആസിഫിന്റെ മാനസികനില തകരാറിലാണെന്നും ഇത്തരം ഒരാളെ പ്രതിരോധമന്ത്രിയാക്കിയത് പാകിസ്ഥാന്റെ അവസ്ഥയെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും വ്യക്തമായ ധാരണയില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളില് അസംബന്ധങ്ങള് പറഞ്ഞ് സമയം തള്ളിനീക്കുകയാണ് ഖ്വാജ ആസിഫ് ചെയ്യുന്നതെന്നും സര്ക്കാര് വൃത്തങ്ങള് പ്രതികരിച്ചു.
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, സുസ്ഥിര വികസനം എന്നീ മേഖലകളിലെ മികച്ച നേതൃത്വം പരിഗണിച്ചാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സെയ്ഷെല്സിന്റെ പരമോന്നത പരിസ്ഥിതി പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചത്.