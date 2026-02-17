ഇന്ത്യ റഷ്യന്‍ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് കുത്തനെ കുറച്ചു; അവസരം മുതലെടുത്ത് ചൈന

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 17 ഫെബ്രുവരി 2026 (14:03 IST)
അമേരിക്കയുമായുള്ള വ്യാപാര കരാറിന്റെ സമ്മര്ദ്ദം കാരണം ഇന്ത്യ
റഷ്യില് നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് കുറച്ചു. ഈ അവസരം ചൈന മുതലെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ടീപോട്ടുകള് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചൈനീസ് റിഫൈനറുകള് ഡിസ്കൗണ്ട് ക്രൂഡ് ഓയില് ലഭിക്കുന്നതിനായി വലിയ ഓര്ഡറുകള് നല്കി. വരും മാസങ്ങളില് ഇറക്കുമതി ഇരട്ടിയാകുമെന്ന് വിദഗ്ധര് പ്രവചിക്കുന്നു.
വോര്ടെക്സ അനലിറ്റിക്സില് നിന്നുള്ള ഡാറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരിയില് ചൈനയിലേക്കുള്ള റഷ്യന് ക്രൂഡ് ഓയില് ഡെലിവറി പ്രതിദിനം 2.07 ദശലക്ഷം ബാരലില് എത്തുമെന്നാണ്. ജനുവരിയില് ഇത് 1.7 ദശലക്ഷം ബാരല് ആയിരുന്നു. ഫെബ്രുവരിയില് ഇന്ത്യയുടെ റഷ്യന് എണ്ണ ഇറക്കുമതി 1.159 ദശലക്ഷം ബാരല് ആയി കുറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മുന് മാസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് വലിയ ഇടിവ് കാണിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ പിന്നോട്ട് പോകുമ്പോള് ചൈന നേട്ടം കൊയ്യുകയാണ്.
ആണവ കരാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള അനിശ്ചിതത്വവും ടെഹ്റാനെതിരെ യുഎസ് സൈനിക നടപടിക്കുള്ള സാധ്യതയും നിലനില്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്, ഇറാനിയന് എണ്ണയ്ക്ക് പകരം സുരക്ഷിതമായ ഒരു ബദലായി ചൈനീസ് റിഫൈനര്മാരും റഷ്യന് ക്രൂഡിനെ കാണുന്നു. ഏഷ്യയിലെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഊര്ജ്ജ സാഹചര്യത്തെയും മോസ്കോയ്ക്കും ബീജിംഗിനും ഇടയിലുള്ള വളര്ന്നുവരുന്ന തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തെയും ഈ നീക്കം എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.