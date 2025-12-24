സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റില് ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് 4034 കോടി രൂപയുടെ സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്ത്യ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം ശ്രീലങ്കയില് സന്ദര്ശനം നടത്തിയ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര് ആണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. 45കോടി ഡോളറിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തില് 35 കോടി ഡോളര് ഇളവോടുകൂടിയ ലൈന് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ആയും പത്തുകോടി ഡോളര് മറ്റ് ഗ്രാന്റുകളുമായാണ് നല്കുന്നത്.
ശ്രീലങ്കന് സര്ക്കാരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം പാക്കേജിന് അന്തി അംഗീകാരം നല്കും. നിശ്ചിത തുക വരെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോള് കടമെടുക്കാനും തിരിച്ചടയ്ക്കാനും കഴിയുന്ന വായ്പ സൗകര്യം ആണിത്. തുക അടച്ചശേഷം വീണ്ടും കടമെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഇതിലുണ്ട്.
പ്രളയത്തില് തകര്ന്ന റോഡുകള്, റെയില്വേ പാലങ്ങള്, എന്നിവയുടെ പുനര്നിര്മാണത്തിനും കുടുംബങ്ങളുടെ പുനരധിവാസം, ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുള്ള പിന്തുണയ്ക്കും കൃഷി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്ക്കും സഹായം വിനിയോഗിക്കാം. ചുഴലിക്കാറ്റില് ശ്രീലങ്കയില് 644 പേര് മരണപ്പെട്ടിരുന്നു.