ഭാര്യയുടെ പ്രണയം പകര്ത്താന് ഭര്ത്താവ് രഹസ്യ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചു: വിവാഹമോചന കേസില് വിജയിച്ചു, ചാരവൃത്തിക്ക് ജയിലിലായി
ഭാര്യയുടെ പ്രണയം പകര്ത്താന് ഭര്ത്താവ് രഹസ്യ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് വിവാഹമോചന കേസില് വിജയിച്ചു. പക്ഷെ ചാരവൃത്തിക്ക് ജയിലിലായി. തായ്വാനിലാണ് സംഭവം. ഭാര്യയെ നിരീക്ഷിക്കാന് ഒരു റോബോട്ട് വാക്വം ക്ലീനറില് നിന്നുള്ള ക്യാമറയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. വിവാഹമോചന കേസില് ഭാര്യയ്ക്കെതിരായ കേസില് റോബോകാമില് നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങള് ഉപയോഗിച്ച് അയാള്ക്ക് ഏകദേശം 500,000 തായ്വാന് ഡോളര് ലഭിച്ചു. എന്നാല് സമ്മതമില്ലാതെ അയാള് ചാരവൃത്തി ചെയ്തതിനാല് അവള് ഉടന് തന്നെ അയാള്ക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു.
കോടതി അവള്ക്ക് അനുകൂലമായി വിധിച്ചു. വരുമാനത്തിന്റെ 30 ശതമാനം പിഴയും അഞ്ച് മാസത്തെ തടവും വിധിച്ചു. തായ്വാനില്, വഞ്ചന ഒരു ക്രിമിനല് കുറ്റമല്ല. പക്ഷേ ഒരാളുടെ വൈവാഹിക അവകാശങ്ങള് ലംഘിക്കുന്നത് കരാറിന്റെ ലംഘനമാണ്. ആ മനുഷ്യന് 2 മില്യണ് TWD, അല്ലെങ്കില് ഏകദേശം 63,000 ഡോളര് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭാര്യയുടെ വിശ്വാസവഞ്ചന തെളിയിക്കാന് അയാള് ആ ദൃശ്യങ്ങള് ഉപയോഗിച്ചു. ജഡ്ജി അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായി വിധിച്ചു.
2021-ല് വിവാഹം ചെയ്ത ദമ്പതികള് മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം താമസിക്കുകയും മറ്റൊരു അവധിക്കാല വസതിയില് സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 2023-ല് അവിടെ താമസിക്കുന്നതിനിടെ ഭര്ത്താവ് അവരുടെ കുളിമുറിയില് ഉപയോഗിച്ച ടൂത്ത് ബ്രഷ് കണ്ടു. ഇത് അവിഹിത ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സംശയം ജനിപ്പിച്ചു. ഒരു പാര്ക്കിംഗ് ഗാരേജില് നിന്നുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളില് നിന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ സംശയം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മറ്റൊരാള് ഭാര്യയെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അയാള് കണ്ടു. അവള് തന്നെ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്ന് അനുമാനിച്ചു.