തിങ്കള്‍, 13 ഏപ്രില്‍ 2026
റഷ്യയിൽ നിന്ന് അകലും, യൂറോപ്യൻ യൂനിയനെ ശക്തമാക്കും : ഹംഗറിയിലെ , 16 വർഷം നീണ്ട ഓർബൻ യുഗത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ച് പീറ്റർ മഗ്യാർ

16 വര്‍ഷം അധികാരത്തില്‍ ഇരുന്ന വിക്ടര്‍ ഓര്‍ബന്റെ ഫിഡെസ് പാര്‍ട്ടിക്ക് 40 ശതമാനം വോട്ടാണ് നേടാനായത്.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified തിങ്കള്‍, 13 ഏപ്രില്‍ 2026 (09:19 IST)
യൂറോപ്പ് ഉറ്റുനോക്കിയ ഹംഗേറിയന്‍ പാര്‍ലമെന്ററി തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പീറ്റര്‍ മഗ്യാറിന്റെ ടിസ്സ പാര്‍ട്ടി വമ്പന്‍ വിജയം നേടി. 199 അംഗ പാര്‍ലമെന്റില്‍ 138 സീറ്റുകള്‍ നേടി, 53.6 ശതമാനം വോട്ടുമായി ടിസ്സ ഭരണഘടന ഭേദഗതിക്ക് ആവശ്യമായ സൂപ്പര്‍ മെജോറിറ്റി സ്വന്തമാക്കി. 16 വര്‍ഷം അധികാരത്തില്‍ ഇരുന്ന വിക്ടര്‍ ഓര്‍ബന്റെ ഫിഡെസ് പാര്‍ട്ടിക്ക് 40 ശതമാനം വോട്ടാണ് നേടാനായത്.

ഹംഗറിയുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ശേഷ ചരിത്രത്തില്‍ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന വോട്ടര്‍ പങ്കാളിത്തം(80%) രേഖപ്പെടുത്തിയ തിരെഞ്ഞെടുപ്പാണ് കഴിഞ്ഞുപോയത്. മുന്‍പ് വിക്ടര്‍ ഓര്‍ബന്‍ സര്‍ക്കാരിലെ പ്രധാന വ്യക്തികളില്‍ ഒരാളായിരുന്ന പീറ്റര്‍ മഗ്യാര്‍ ഭരണത്തിലെ അഴിമതിയിലും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധനിലപാടുകളിലും പ്രതിഷേധിച്ച് പാര്‍ട്ടി വിടുകയായിരുന്നു. യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുക. രാജ്യത്തിന്റെ ആരോഗ്യ- വിദ്യഭ്യാസ രംഗങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തിസ പാര്‍ട്ടി മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. ഓര്‍ബന്റെ റഷ്യന്‍ അനുകൂല നിലപാടുകളില്‍ നിന്നുള്ള സമൂലമായ മാറ്റമാകും പീറ്റര്‍ മഗ്യാര്‍ നടപ്പിലാക്കുക.

ഓര്‍ബന്റെ പതനം യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ ഫണ്ടുകള്‍ ഹംഗറിക്ക് തിരികെ ലഭ്യമാക്കാനും, പുടിന്റെ മേഖലയിലെ പ്രധാന സഖ്യകക്ഷിയെ ഇല്ലാതാക്കാനും, യൂക്രെയ്ന്‍ വിഷയത്തില്‍ യൂറോപ്പിന്റെ ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്താനും വഴിയൊരുക്കും. ഹങ്കറിയിലെ ജനങ്ങള്‍ ഭയത്തെ തോല്‍പ്പിച്ചെന്നാണ് വിജയിച്ചതിന് ശേഷം പീറ്റര്‍ മഗ്യാര്‍ പ്രതികരിച്ചത്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :