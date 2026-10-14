ജർമനിയിൽ റോബോട്ടിനെ ഉപയോഗിച്ച് പെൺകുട്ടിയെ കടന്നു പിടിച്ചു, 16കാരനും സുഹൃത്തും അറസ്റ്റിൽ !
ജര്മനിയിലെ കൊളോണ് നഗരത്തില് അയണ്മാന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഹ്യൂമനോയ്ഡ് റോബോട്ട് പതിനാറുകാരിയെ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിച്ചതായി പരാതി. വെള്ള ഉടുപ്പും ട്രാക്ക് സ്യൂട്ട് പാന്സും ഒരു വ്യാജ സ്വര്ണമാലയും ഒട്ടിക്കുന്ന മീശയും ധരിച്ച് അയണ്മാന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ആന്ഡ്രോയ്ഡ് റോബോട്ടാണ് അക്രമണം നടത്തിയത്. റിമോട്ട് കണ്ട്രോളിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന റോബോട്ടിനെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 16കാരനെയും 19കാരനായ സുഹൃത്തിനെയും സംഭവത്തില് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
???????? En Allemagne, un robot a été arrêté après avoir touché les fesses d'une passante. L'origine de son propriétaire qui l'a programmé va vous surprendre https://t.co/BnTsj3hTm9— Papa qui paie ???????? (@Papaquipaie) October 13, 2026
റസ്റ്ററന്റില് വെച്ച് പെണ്കുട്ടിയുടെ പിന്നിലൂടെ എത്തിയ റോബോട്ട് പിന്ഭാഗത്ത് അനുചിതമായ രീതിയില് സ്പര്ശിച്ചെന്നാണ് പരാതി. ഏകദേശം 1.2 മീറ്റര് ഉയരത്തിലുള്ള ചൈനീസ് നിര്മിത യൂണിട്രി ആര് 1 എയര് റോബൊട്ടാണ് പ്രതി. ഇതിനെ മുന്കൂട്ടി പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത ചലനങ്ങളിലൂടെ പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കാനും റിമോട്ട് കണ്ട്രോള് ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയും. പ്രതികളായ 16കാരനും 19കാരനും റോബോട്ടിന്റെ ചലനങ്ങള് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നോ എന്നത് പോലീസ് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്.ALSO READ: ലഡാക്കിലെ 28 തന്ത്രപ്രധാന സ്ഥലങ്ങള്ക്ക് പേര് നല്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നീക്കത്തെ എതിര്ത്ത് ചൈന