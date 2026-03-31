ചൊവ്വ, 31 മാര്‍ച്ച് 2026
പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് 50ശതമാനം ഉയര്‍ന്നു; ഇറാനില്‍ ഒരു കിലോ അരിയുടെ വില എത്രയാണെന്നറിയാമോ

Iran attack, Kuwait refinery, Mina Al Ahmadi refinery attack, Middle east crisis
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 31 മാര്‍ച്ച് 2026 (12:41 IST)
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധത്തിന് പിന്നാലെ ഇറാന്റ കറന്‍സിയുടെ മൂല്യം തകര്‍ന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി ഇറാന്റെ വാര്‍ഷിക പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് മാര്‍ച്ചില്‍ 50.6 ശതമാനമായി ഉയര്‍ന്നു. ഇത് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ റെക്കോര്‍ഡ് ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇറാനില്‍ പച്ചക്കറികള്‍ വാങ്ങുന്നത് പോലും ചെലവേറിയതായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

ഇറാനില്‍ ഒരു കിലോ അരിയുടെ വില ഏകദേശം 1.5 മുതല്‍ 2 ദശലക്ഷം ഇറാനിയന്‍ റിയാലായി ഉയര്‍ന്നു. ഒരു കിലോ പയറിനു വില 2,500,000 മുതല്‍ 3,500,000 വരെ ഇറാനിയന്‍ റിയാലാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ഇത് സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് വളരെ ആശങ്കാജനകമാണ്. യുഎസ്-ഇറാന്‍ സമാധാന ചര്‍ച്ചകള്‍ സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നിലവില്‍ നടന്നുവരികയാണെന്നും എന്നാല്‍ പ്രക്രിയ സങ്കീര്‍ണ്ണവും സമയമെടുക്കുന്നതുമായിരിക്കുമെന്ന് യുഎസിലെ പാകിസ്ഥാന്‍ അംബാസഡര്‍ റിസ്വാന്‍ സയീദ് ഷെയ്ഖ് ഫോക്‌സ് ന്യൂസിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണത്തെ ഇറാനിയന്‍ പാര്‍ലമെന്റ് സ്പീക്കര്‍ മുഹമ്മദ് ബാഗര്‍ ഗാലിബാഫ് അപലപിച്ചു. എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം എഴുതിയത്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


