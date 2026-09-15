സൗദി സേനാതാവളം ആക്രമിച്ച് ഹൂതികൾ, യെമനിൽ കൂട്ട പലായനം, അസ്ഥിരമായി മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, എണ്ണ വില കുതിക്കുന്നു!
യെമന് അതിര്ത്തിയില് സൗദിയുടെ ഖമീസ് മുഷൈത്ത് വ്യോമത്താവളത്തിനെതിരായ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് ഹൂതികള്. കനത്ത മിസൈല്,ഡ്രോണ് ആക്രമണമാണ് ഹൂതികള് നടത്തിയത്. യുദ്ധവിമാനങ്ങള് നിര്ത്തിയിടുന്ന ഹാങ്ങള്, റഡാര് സംവിധാനം, റണ്വേ എന്നിവയ്ക്ക് നേരെയായിരുന്നു ആക്രമണം. സൗദിയുടെ പിന്തുണയുള്ള യെമന് സേനയും ഇറാന് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഹൂതികളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം രൂക്ഷമായതോടെ യമനില് ജനങ്ങള് പലായനത്തിലാണ്. 85,000ത്തോളം പേരാണ് ഇതുവരെ പലായനം നടത്തിയത്.
ഇതിനിടെ സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിന് സല്മാന് യുഎസ് സെന്ട്രല് കമാന്ഡ് മേധാവിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. നേരത്തെ ഹൂതികള്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തില് യുഎസ് പിന്തുണ സൗദി തേടിയെങ്കിലും ഹൂതികളുമായി നേരിട്ട് യുദ്ധത്തിനില്ലെന്ന് യുഎസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ വിലക്ക് പട്ടികയിലുള്ള 77 ചരക്ക് കപ്പലുകളുടെ വിവരങ്ങള് ഇറാന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഈ കപ്പലുകള് ഹോര്മൂസിലെത്തിയാല് പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. ഹോര്മൂസിന് മുകളിലൂടെ പറന്ന അമേരിക്കന് എം ക്യൂ 1 ഡ്രോണുകളെ ഇറാന് വെടിവെച്ചിട്ടിരുന്നു.
അതേസമയം പെട്രോളിയം കയറ്റുമതിക്കായി സൗദി ഏറ്റവും ആശ്രയിക്കുന്ന ചെങ്കടലിന്റെ ബാബല് മന്ദബിന്റെ നിയന്ത്രണം ഹൂതികള് പിടിക്കുകയും യാന്ബു തുറമുഖത്തില് നിന്നുള്ള എണ്ണ കയറ്റുമയി സൗദി നിര്ത്തിവെയ്ക്കുകയും ചെയ്തതോടെ രാജ്യാന്തര വിപണിയില് എണ്ണവില കുതിക്കുകയാണ്. ഹോര്മൂസ് അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നതിനാല് ചെങ്കടലിലെ യാന്ബു തുറമുഖം വഴിയാണ് സൗദി എണ്ണ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ അടുത്ത ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യാനുള്ള എണ്ണ മാത്രമെ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളു. ഇറാഖില് നിന്നുള്ള ഡ്രോണ് ആക്രമണത്തില് തകര്ക്കപ്പെട്ട പൈപ്പ് ലൈന് പുനസ്ഥാപിച്ചെങ്കിലെ യാന്ബുവിലേക്ക് എണ്ണ എത്തിക്കാന് കഴിയു. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം ഇതിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി പൂര്ത്തിയാക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.