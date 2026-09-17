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  4. Houthi Threat Reaches Mecca; Pakistan Hesitates on Direct Military Support to Saudi Arabia
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 17 September 2026 (16:31 IST)

എവിടെ?, സൗദിയെ തൊട്ടാൽ ഇടപെടുമെന്ന് പറഞ്ഞ പാകിസ്ഥാൻ, മക്കയെ ഹൂതികൾ ആക്രമിച്ചിട്ടും മിണ്ടാട്ടമില്ല

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (14:43 IST)
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ഹൂതി വിമതരുടെ ആക്രമണ ഭീഷണി വിശുദ്ധ മക്കയുടെ വ്യോമാതിര്‍ത്തി വരെയെത്തിയിട്ടും മിണ്ടാട്ടമില്ലാതെ പാകിസ്ഥാന്‍. നേരത്തെ ഹൂതികള്‍ സൗദിയെ ആക്രമിച്ചാല്‍ പാകിസ്ഥാനില്‍ നിന്നും സൈനികനീക്കം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. തുര്‍ക്കി- പാകിസ്ഥാന്‍ - സൗദി എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ സൈനിക- സാമ്പത്തിക കരാറിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു ഈ പ്രതികരണം. എന്നാല്‍ ഹൂതികള്‍ പിന്നീട് ബാബ് അല്‍ മന്ദേബ് പിടിച്ചെടുക്കാനായി മുന്നേറുകയും സൗദിക്കെതിരെ ആക്രമണം കടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ഈ വിഷയത്തില്‍ പാകിസ്ഥാന്റെ ഇടപെടലൊന്നും പിന്നീട് കാണാനായില്ല.
 
 കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിശുദ്ധ നഗരമായ മക്കയ്ക്ക് സമീപം ഹൂതി ഡ്രോണുകള്‍ സൗദി പ്രതിരോധസേന തകര്‍ത്തിരുന്നു. എങ്കിലും സൈനിക സഹകരണവുമായി പാകിസ്ഥാന്‍ ഇതുവരെയും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടില്ല. യമനിലെ ഹൂതി വിമതരില്‍ നിന്നുള്ള ആക്രമണ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി മക്കയില്‍ അടിയന്തിര മുന്നറിയിപ്പ്  നല്‍കിയിരുന്നു. 
 
സൗദിയുമായി പ്രതിരോധ കരാറുണ്ടെങ്കിലും, യമനിലെ ഹൂതി കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ നേരിട്ട് സൈനിക ആക്രമണം നടത്തുന്നത് ഇപ്പോള്‍ പ്രായോഗികമല്ലെന്നുമാണ് പാകിസ്ഥാന്‍ നിലവില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. റിയാദ് തങ്ങളോട് സൈനിക സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമല്ലെന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് പാക് പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായ ഖവാജ ആസിഫ് നടത്തിയത്.ALSO READ: ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ക്രൂഡ് വിതരണം നിർത്തി സൗദി ആരാംകോ : എണ്ണവില ഉയർന്നേക്കും!
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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