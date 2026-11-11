സൗദിയെ സഹായിക്കാനാണ് പ്ലാനെങ്കിൽ വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരും, പാകിസ്ഥാന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഹൂതികൾ
സൗദിക്ക് സൈനികരെയും ആയുധങ്ങളും രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങളും നല്കുന്നത് നേരിട്ടുള്ള പ്രകോപനമായി കണക്കാക്കുമെന്നാണ് ഹൂതികളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.
സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് സൈനികമായ പിന്തുണ നല്കാനുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നാലെ താക്കീതുമായി യെമനിലെ ഹൂതികള്. സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് സൈന്യം, ആയുധങ്ങള്,രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങള്,ലോജിസ്റ്റിക് പിന്തുണ എന്നിവ നല്കരുതെന്ന് ഹൂതികളുടെ കീഴിലുള്ള യെമന് പാര്ലമെന്റ് പാകിസ്ഥാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സൗദിയുടെ നീക്കങ്ങളില് പങ്കാളികളാകുന്ന ഏത് രാജ്യവും ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങള് നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും ഹൂതികള് വ്യക്തമാക്കി.
യെമനിലെ സൈനിക ഇടപെടലുകളില് നിന്ന് വിട്ടുനില്ക്കണമെന്ന് ഇറാനും പാകിസ്ഥാന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യ, തുര്ക്കി എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി അടുത്തിടെ പാകിസ്ഥാന് മക്ക പ്രതിരോധകരാറില് ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു. കരാര് പ്രകാരം 3 രാജ്യങ്ങളില് ഒന്നിനെതിരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങള് തങ്ങള്ക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണമായി മറ്റ് രാജ്യങ്ങള് പരിഗണിക്കുകയും പ്രതികരിക്കുകയും വേണം. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹൂതികളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.
സൗദിക്ക് സൈനികരെയും ആയുധങ്ങളും രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങളും നല്കുന്നത് നേരിട്ടുള്ള പ്രകോപനമായി കണക്കാക്കുമെന്നാണ് ഹൂതികളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.