ഞായര്‍, 29 മാര്‍ച്ച് 2026
ട്രംപിനെതിരെ ലക്ഷങ്ങൾ തെരുവിൽ, അമേരിക്കയെ പിടിച്ചുകുലുക്കി 'നോ കിങ്സ്' പ്രക്ഷോഭം

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ഞായര്‍, 29 മാര്‍ച്ച് 2026 (12:19 IST)
വാഷിംഗ്ടണ്‍: അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ ഭരണനയങ്ങള്‍ക്കെതിരെ തെരുവിലിറങ്ങി ദശലക്ഷങ്ങള്‍. യുഎസിലെ
50 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 3,300-ലധികം പ്രകടനങ്ങളാണ് ശനിയാഴ്ച അരങ്ങേറിയത്. ഇറാനിലെ യുദ്ധം, ഫെഡറല്‍ ഇമിഗ്രേഷന്‍ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ്, വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജീവിതചെലവ് എന്നിവയുള്‍പ്പടെ ട്രംപ് സര്‍ക്കാര്‍ അടിച്ചേല്‍പ്പിച്ച നയങ്ങള്‍ക്കെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ നടന്നത്.


മിനസോട്ടയിലെ സെന്റ് പോള്‍ ക്യാപിറ്റല്‍ മൈതാനത്ത് ദേശീയ ഫ്‌ലാഗ്ഷിപ് റാലിയില്‍ 2,00,000-ത്തിലധികം പേര്‍
തടിച്ചുകൂടി. യുഎസിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലും ചെറുപട്ടണങ്ങളിലും ജനക്കൂട്ടം ഒത്തുകൂടി. ലോസ് ഏഞ്ചലസിലും ന്യൂയോര്‍ക്കിലും മിനസോട്ടയിലും നടന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിലും ആയിരങ്ങളെത്തി. ഇറ്റലി, ഓസ്‌ട്രേലിയ, ലാറ്റിന്‍ അമേരിക്ക ഉള്‍പ്പെടെ ഒരു ഡസനിലധികം രാജ്യങ്ങളിലും ഐക്യദാര്‍ഢ്യ പ്രകടനങ്ങള്‍ അരങ്ങേറി. നോ കിങ്‌സ് റാലിയുടെ മൂന്നാം ഘട്ടമാണ് ശനിയാഴ്ചയുണ്ടായത്.


