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ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ധനികനായ വ്യക്തിയായി ഗൗതം അദാനി; ആസ്തി 2 ബില്യണ് ഡോളര് വര്ദ്ധിച്ചു
ഫോര്ബ്സിന്റെ റിയല്-ടൈം ബില്യണയേഴ്സ് പട്ടിക പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ധനികന് എന്ന പദവി വഹിച്ചിരുന്ന അംബാനി (88 ബില്യണ് ഡോളര്), സോഫ്റ്റ്ബാങ്കിന്റെ മസയോഷി സണ് (87 ബില്യണ് ഡോളര്) എന്നിവരെ മറികടന്ന് അദാനിയുടെ ആസ്തി 89.2 ബില്യണ് ഡോളറായി ഉയര്ന്നു. ഫോര്ബ്സിന്റെ റിയല്-ടൈം ബില്യണയേഴ്സ് പട്ടിക പ്രകാരം ജാപ്പനീസ് നിക്ഷേപ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓഹരികള് വ്യാഴാഴ്ച ഇടിഞ്ഞു.
അദാനിയുടെ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള കമ്പനികളിലെ വ്യാപകമായ ഓഹരി കുതിപ്പിനെത്തുടര്ന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്തിയില് വര്ദ്ധനവുണ്ടായി. അദാനി പവര് (1.1 ശതമാനം വര്ധന), അദാനി പോര്ട്ട്സ് (1.9 ശതമാനം വര്ധന), അദാനി എന്റര്പ്രൈസസ് (2.3 ശതമാനം വര്ധന), അദാനി ഗ്രീന് എനര്ജി (6.9 ശതമാനം വര്ധന), അദാനി എനര്ജി സൊല്യൂഷന്സ് (3.8 ശതമാനം വര്ധന) എന്നിവ ഇതില് ഉള്പ്പെടുന്നു.
സൗരോര്ജ്ജ വിതരണ കരാറുകളില് 250 മില്യണ് ഡോളറിന്റെ കൈക്കൂലി പദ്ധതിയില് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് പങ്കെടുത്തെന്ന ആരോപണത്തെത്തുടര്ന്ന്, കഴിഞ്ഞ മാസം നീതിന്യായ വകുപ്പ് അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെതിരായ തട്ടിപ്പ് കുറ്റങ്ങള് തള്ളിക്കളഞ്ഞതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്ത് ഏകദേശം 10 ബില്യണ് ഡോളര് വര്ദ്ധിച്ചു.
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7 ദിവസം സമയം നൽകാം, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധമെന്ന് സിജെപി
ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന് രാജിവെയ്ക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തെ സര്ക്കാര് പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കില് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സിജെപിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. 8 ലക്ഷത്തിലധികം പേര് ഒപ്പിട്ട നിവേദനം നല്കിയിട്ടും സര്ക്കാര് നടപടികള് സ്വീകരിക്കാത്തതില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്ന് സിജെപി വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.