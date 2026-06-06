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  4. Gautam Adani becomes Asia's richest person
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 6 June 2026 (09:34 IST)

ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ധനികനായ വ്യക്തിയായി ഗൗതം അദാനി; ആസ്തി 2 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചു

Gautam Adani
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Sat, 6 Jun 2026 (09:34 IST) Updated: Sat, 6 Jun 2026 (09:37 IST)
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ഫോര്‍ബ്സിന്റെ റിയല്‍-ടൈം ബില്യണയേഴ്സ് പട്ടിക പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ധനികന്‍ എന്ന പദവി വഹിച്ചിരുന്ന അംബാനി (88 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍), സോഫ്റ്റ്ബാങ്കിന്റെ മസയോഷി സണ്‍ (87 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍) എന്നിവരെ മറികടന്ന് അദാനിയുടെ ആസ്തി 89.2 ബില്യണ്‍ ഡോളറായി ഉയര്‍ന്നു. ഫോര്‍ബ്സിന്റെ റിയല്‍-ടൈം ബില്യണയേഴ്സ് പട്ടിക പ്രകാരം ജാപ്പനീസ് നിക്ഷേപ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓഹരികള്‍ വ്യാഴാഴ്ച ഇടിഞ്ഞു.
 
അദാനിയുടെ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള കമ്പനികളിലെ വ്യാപകമായ ഓഹരി കുതിപ്പിനെത്തുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്തിയില്‍ വര്‍ദ്ധനവുണ്ടായി. അദാനി പവര്‍ (1.1 ശതമാനം വര്‍ധന), അദാനി പോര്‍ട്ട്സ് (1.9 ശതമാനം വര്‍ധന), അദാനി എന്റര്‍പ്രൈസസ് (2.3 ശതമാനം വര്‍ധന), അദാനി ഗ്രീന്‍ എനര്‍ജി (6.9 ശതമാനം വര്‍ധന), അദാനി എനര്‍ജി സൊല്യൂഷന്‍സ് (3.8 ശതമാനം വര്‍ധന) എന്നിവ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.
 
സൗരോര്‍ജ്ജ വിതരണ കരാറുകളില്‍ 250 മില്യണ്‍ ഡോളറിന്റെ കൈക്കൂലി പദ്ധതിയില്‍ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് പങ്കെടുത്തെന്ന ആരോപണത്തെത്തുടര്‍ന്ന്, കഴിഞ്ഞ മാസം നീതിന്യായ വകുപ്പ് അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെതിരായ തട്ടിപ്പ് കുറ്റങ്ങള്‍ തള്ളിക്കളഞ്ഞതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്ത് ഏകദേശം 10 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചു.
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ശ്രീനു എസ്
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