വിപ്ലവകാരിയായി ഉദയം ചെയ്ത് സ്വേച്ഛാധിപതിയായി ഒടുക്കം, ആയത്തൊള്ള അലി ഖമനേയിയുടെ ജീവിതം

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 1 മാര്ച്ച് 2026 (09:42 IST)
ഫെബ്രുവരി 28, 2026. ഇറാന് ആകാശത്ത് ഇസ്രായേലി-അമേരിക്കന് യുദ്ധവിമാനങ്ങള് ഇരമ്പിയപ്പോള്, ടെഹ്റാനിലെ ഒരു ബങ്കറില് 86 വര്ഷത്തെ ഒരു ജീവിതം അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു. 36 വര്ഷം ഇറാന് ഭരിച്ച, ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രഗതി നിര്ണ്ണയിക്കുന്നതില് നിര്ണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ച, ഒരു ജനതയെ ദശാബ്ദങ്ങളോളം ഇരുട്ടില് നടത്തിയ മനുഷ്യന്. ആയത്തുള്ള അലി ഖമനേയി
ഈ ലോകത്തോട് വിടപറഞ്ഞു. ചരിത്രം അദ്ദേഹത്തെ ദൈവഭക്തനായ പണ്ഡിതനായിട്ടാകുമോ ഓര്ക്കുക, അതോ ഒരു ക്രൂര ഏകാധിപതിയായോ, അതോ അമേരിക്കന് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരെ പോരടിച്ച ഒരു വിപ്ലവകാരിയായോ? ഉത്തരം ഒറ്റവരിയില് ഒതുങ്ങില്ല.
ദാരിദ്ര്യത്തില് ആരംഭിച്ച ജീവിതം
1939 ഏപ്രില് 19-ന്, ഇറാനിലെ മശ്ഹദ് നഗരത്തില്, ഒരു ദരിദ്ര മതപണ്ഡിതന്റെ ഭവനത്തില് ജനിച്ച ഖമയേയിയുടെ ചെറുപ്പം ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. ബാല്യകാലം മുതല് ഇസ്ലാമിക ആദര്ശമാണ് ഖമനേയിയെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത്. ആയത്തുള്ള റൂഹുള്ള ഖൊമൈനിയുടെ ദര്ശനങ്ങളാണ് ചെറിയ പ്രായത്തില് തന്നെ അലി ഖമനേയിയുടെ ജീവിതം മാറ്റി മറിച്ചത്. ഇറാനിലെ ഷാ മുഹമ്മദ് റെസ പഹ്ലവിയുടെ ഭരണം ഇസ്ലാം-വിരുദ്ധമാണെന്നും ജനതക്ക് അര്ഹമായ ഭരണം നല്കണമെന്നും ആയത്തുള്ള അലി ഖമനേയി ചെറുപ്പത്തില് തന്നെ ഉറച്ചുവിശ്വസിച്ചു.
1963 മുതല് ഷാ ഭരണത്തിനെതിരെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തിയിരുന്ന ഖമനേയി 6 തവണ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഭരണകൂടത്തില് നിന്ന് നിരവധി പീഡനങ്ങള് ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്തു. 1979ല് ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവം നടന്ന് ഷാ പെഹ്ലവി പുറത്താക്കപ്പെടുമ്പോള് ആയത്തുള്ള റൂഹുള്ള ഖൊമൈനിയുടെ
വിശ്വസ്തരില് ഖമനേയിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് പ്രതിരോധ ഉപമന്ത്രി, ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാര്ഡ് കോര് (IRGC) മേധാവി, ടെഹ്റാന് ജുമ്മ നമസ്കാര ഇമാം എന്നിങ്ങനെയുള്ള സുപ്രധാന പദവികളും ഖമനേയി കൈയാളി.
1981ല്ടെഹ്റാനിലെ അബൂദര് പള്ളിയില് ഒരു പ്രസ്സ് കോണ്ഫറന്സ് നടത്തുന്നതിനിടെയുണ്ടായ റ്റേപ്പ് റെക്കോര്ഡ് സ്ഫോടനത്തില് ഖമനേയിയുടെ വലതുകൈയുടെ സ്വാധീനം എന്നെന്നേക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതേവസ്രഹം തന്നെ ഇറാന് പ്രസിഡന്റായി ഖമനേയി മാറി. ഇറാന്- ഇറാഖ് യുദ്ധകാലത്ത്
IRGC-യുമായുള്ള ബന്ധം ഉറപ്പിച്ചു. 1989ല് റൂഹുള്ള ഖൊമൈനിയുടെ മരണത്തോടെ ഖമനേയി
ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവായി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഖമനേയി അമേരിക്കയുമായും ഇസ്രായേലുമായുമുള്ള ശത്രുത രാജ്യത്തിന്റെ ആദര്ശങ്ങള് തന്നെയാക്കി മാറ്റിയത്.
2015ല് ഒബാമ ഭരണകൂടവുമായി ആണവകരാര് ഒപ്പിട്ടെങ്കിലും അതൊരു ഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യതയായി മാത്രമെ ഇറാന് കണ്ടിട്ടുള്ളു. ആശയപരമായി എപ്പോഴും അമേരിക്ക, ഇസ്രായേല് എന്നിവര്ക്കെതിരെ ഇറാന് നിലകൊണ്ടു.
ഇതിനിടയില് ഇറാനിലെ ഭരണകൂടങ്ങള്ക്കെതിരായ നടപടികളെയെല്ലാം ഖമനേയി അടിച്ചമര്ത്തി. പ്രക്ഷോഭങ്ങള് രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റമായി മാറുകയും പ്രക്ഷോഭകാരികളെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. 2022ല് മഹ്സ അമിനിയുടെ മരണത്തെ തുടരുന്നുണ്ടായ പ്രക്ഷോഭം ആളിക്കത്തിയപ്പോള് അഞ്ഞൂറിലേറെ പ്രക്ഷോഭകരെയാണ് ഇറാന് ഭരണകൂടം ഇല്ലാതെയാക്കിയത്. 2025ലും പ്രക്ഷോഭകാരികളെ ഉരുക്കുമുഷ്ടി കൊണ്ട് ഇറാന് ഇല്ലാതെയാക്കി. ഇസ്രായേല് ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തന്നെ മായ്ച്ചുകളയേണ്ട ക്യാന്സര് എന്ന നിലപാടാണ് ഖമനേയി സ്വീകരിച്ചത്. അതിനാല് തന്നെ ഇസ്രായേലിനെ എതിര്ക്കുന്ന ഹമാസ്, ഹിസ്ബുള്ള, ഫലസ്തീന് ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദ് എന്നിവര്ക്ക് പൂര്ണപിന്തുണ ഇറാന് നല്കി. എന്നാല് 2023ലെ ഗാസ യുദ്ധത്തോടെ ഇസ്രായേല് ഹിസ്ബുള്ളയെ ഇല്ലാതെയാക്കി. 2026 ഫെബ്രുവരി 28ന് ഓപ്പറേഷന് എപ്പിക് ഫ്യൂറിയിലൂടെയാണ് ഖമനേയി കൊല്ലപ്പെടുന്നത്.