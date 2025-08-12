അമേരിക്കന്‍ മണ്ണില്‍ വച്ചുള്ള പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഭീഷണി അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് പെന്റഗണ്‍ മുന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (15:17 IST)
പാക് സൈനിക മേധാവി അസിം മുനീര് സ്യൂട്ട് ധരിച്ച ഒസാമ ബിന് ലാദനാണെന്ന് മുന് പെന്റഗണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് മൈക്കല് റൂബിന്. മുനീറിന്റെ സമീപകാല പരാമര്ശങ്ങള് ഭീകര സംഘടനയായ ഐഎസിനെ ഓര്മിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അമേരിക്കന് മണ്ണില് ഇന്ത്യക്കെതിരെ അസിം മുനീര് ആണവ ഭീഷണി മുഴക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് മൈക്കല് റൂബിന് പ്രതികരിച്ചത്. അമേരിക്കന് മണ്ണില് വച്ചുള്ള പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഭീഷണി അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം മുനീറിന്റെ ഭീഷണിയെ ഇന്ത്യ അപലപിച്ചു. അമേരിക്കന് മണ്ണില് ഇത്തരമൊരു പരാമര്ശം നടത്തിയതിനെയും ഇന്ത്യ രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ചു. അതേസമയം 1971ലെ യുദ്ധം മുതല് ഓപ്പറേഷന് സിന്ധൂര് വരെ പാക്കിസ്ഥാനെ നേരിട്ടത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള വീഡിയോയുമായി ഇന്ത്യന് വ്യോമസേന. ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂറിന്റെ ഭാഗമായി ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങള് ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഇതുവരെ പുറത്തുവിടാത്ത ദൃശ്യങ്ങളും വീഡിയോയിലുണ്ട്. പാക്കിസ്ഥാനിലെയും കാശ്മീരിലെയും ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണത്തിന്റെ കാഴ്ചയാണ് വ്യോമസേന പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിലുള്ളത്,
കൂടാതെ 2019 ലെ പുല്വാമ ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി ഇന്ത്യ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചും വീഡിയോയില് പരാമര്ശിക്കുന്നുണ്ട്. ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂറിന്റെ ഭാഗമായി പാക്കിസ്ഥാന്റെ അഞ്ച് യുദ്ധവിമാനങ്ങളും ഒരു വലിയ വിമാനവും ഇന്ത്യന് വ്യോമസേന വെടിവെച്ചിട്ടതായി എയര് ചീഫ് മാര്ഷല് ശനിയാഴ്ച വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.