ബ്രസീലിലെ ഇടത് തരംഗത്തിൽ തോറ്റു, ഫ്ലാവിയോ ബോൾസനാരോ യുഎസിലേക്ക് നാടുവിട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്
മിയാമിയില് വിമാനമിറങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തെ സഹോദരന് എഡ്വാര്ഡോ സ്വീകരിച്ചു.
ബ്രസീലിയന് പ്രസിഡന്റ് തിരെഞ്ഞെടുപ്പില് ഇടതുനേതാവ് ലുല ഡ സില്വയോട് പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ തീവ്ര വലത് പക്ഷ നേതാവായ ഫ്ലാവിയോ ബോള്സനാരോ രാജ്യം വിട്ടു. ബോള്സനാരോ യുഎസില് എത്തിയതായി മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. മിയാമിയില് വിമാനമിറങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തെ സഹോദരന് എഡ്വാര്ഡോ സ്വീകരിച്ചു. ജയിലിലുള്ള മുന് ബ്രസീലിയന് പ്രസിഡന്റ് ജൈര് ബോള്സനാരോയുടെ മകനും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ വിശ്വസ്തനുമാണ് ഫ്ലാവിയോ ബോള്സനാരോ.
BREAKING: The US State Department will be issuing VISAS to Flavio Bolsonaro and his family as leftist Brazilian president Lula attempts to have Bolsonaro ARRESTED for questioning election results THIS is the kind of visa I can get behind. It's rumored Flavio and his family have already successfully gotten out of Brazil, despite Lula suspending his passports and sending federal police after him. The current story is Bolsonaro crossed the border into Argentina, and took a private jet to the United States earlier today. Welcome to America, Flavio ????????— Nick Sortor (@nicksortor) October 27, 2026
ബ്രസീലില് അഴിമതി കേസുകള് നിലനില്ക്കുന്നതിനാല് ഫ്ലാവിയോയുടെ പാസ്പോര്ട്ട് കണ്ടുകെട്ടാന് അധികൃതര് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഫ്ലാവിയോ യുഎസിലേക്ക് കടന്നത്. അതേസമയം ബ്രസീലിലെ ഇടത് പാര്ട്ടിയുടെ വിജയം അംഗീകരിച്ച് ഫ്ലാവിയോ ബോള്സനാരോയുടെ ലിബറല് പാര്ട്ടി പ്രസ്താവനയിറക്കി.ഞായറാഴ്ച നടന്ന ബ്രസീലിയന് തിരെഞ്ഞെടുപ്പില് 44 ലക്ഷം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ലുല വിജയിച്ചത്. ഫലം റദ്ദാക്കാനായി നിയമവഴിക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് ബോള്സനാരോ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. വോട്ടിങ് സമയം 2 മണിക്കൂര് നീട്ടിയതടക്കമുള്ള തീരുമാനങ്ങള് ലുല ഡ സില്വയ്ക്ക് അനുകൂലമായെന്നായിരുന്നു ഫ്ലാവിയോ ബൊള്സനാരോയുടെ ആരോപണം.