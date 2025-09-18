പാകിസ്ഥാൻ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീമെന്ന വ്യാജേന ജപ്പാനിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമം, പിടിച്ച് നാട് കടത്തി ജപ്പാൻ സർക്കാർ

അഭിറാം മനോഹർ|
ഫുട്ബോള് താരങ്ങളാണെന്ന വ്യാജേന ജപ്പാനിലേക്ക് കടക്കാന് ശ്രമിച്ച് 22 പേരെ നാടുകടത്തി. പാകിസ്ഥാന് ദേശീയ ടീമിന്റെ ജേഴ്സിയണിഞ്ഞാണ് 22 പേര് അടങ്ങിയ സംഘം ജപ്പാനിലേക്ക് കടക്കാന് ശ്രമിച്ചത്. ഇവരുടെ കയ്യില് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ വ്യാജ എന്ഒസിയുണ്ടായിരുന്നു. ജപ്പാനിലെ ഇമിഗ്രേഷന് അധികൃതര്ക്ക് സംശയം തോന്നിയതോടെ നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് തട്ടിപ്പ് പുറത്തായത്.
അതേസമയം ഈ വ്യാജരേഖകളുമായി ഇവര്ക്ക് എങ്ങനെ പാകിസ്ഥാനില് നിന്നും ഇമിഗ്രേഷന് കഴിഞ്ഞ് വിമാനത്തില് കയറാനായി എന്നത് വ്യക്തമല്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാകിസ്ഥാനിലെ സിയാല്കോട്ട് സ്വദേശിയായ മാലിക് വഖാസ് എന്നയാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇയാള്ക്ക് ഫുട്ബോള് ട്രയല് എന്നൊരു ഫുട്ബോള് ക്ലബുണ്ട്. വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാനായി ആളുകളില് നിന്നും 40-45 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഇയാള് വാങ്ങിയിരുന്നതെന്നും അന്വേഷണത്തില് തെളിഞ്ഞു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയില് ഇയാള് ജപ്പാനീസ് ക്ലബ് ബോവിസ്റ്റ എഫ് സിയുടെ വ്യാജ ക്ഷണക്കത്ത് ഉപയോഗിച്ച് 17 പേരെ സമാനരീതിയില് ജപ്പാനിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടിരുന്നെന്ന് അന്വേഷണത്തില് തെളിഞ്ഞു.