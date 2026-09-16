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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 16 September 2026 (14:10 IST)

ഇറാൻ ആക്രമണം: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങളിലുണ്ടായത് വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടം, ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത്

Iran- USA
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (14:04 IST)
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പശ്ചിമേഷ്യയിലെ വിവിധ അമേരിക്കന്‍ സൈനിക താവളങ്ങളില്‍ ഇറാന്‍ നടത്തിയ മിസൈല്‍,ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണങ്ങളില്‍ കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്കും വാഹനങ്ങള്‍ക്കും ഉണ്ടായത് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്ത്. സിബിഎസ് ന്യൂസാണ് ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടത്. പേര് വെളിപ്പെടുതാനാഗ്രഹിക്കാത്ത സജീവ സേന അംഗങ്ങളാണ് ചിത്രങ്ങള്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് കൈമാറിയതെന്നാണ് വിവരം.  തങ്ങളുടെ താവളങ്ങള്‍ക്കുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളെ പറ്റി അമേരിക്കന്‍ ജനതയോട് സര്‍ക്കാര്‍ കാര്യമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ഇതില്‍ ഒരു സൈനികന്‍ വ്യക്തമാക്കി.
 
 സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രിന്‍സ് സുല്‍ത്താന്‍ എയര്‍ഫോഴ്‌സ് ബേസില്‍ നിന്നുള്ള ചിത്രത്തില്‍ ബോയിങ് E -3 സെന്‍ട്രി എന്ന നാല് എഞ്ചിനുള്ള വിമാനത്തില്‍ മിസൈല്‍ പതിച്ചത് കാണാം. മറ്റ് ചിത്രങ്ങളില്‍ ഗ്രനേഡ്,മോര്‍ട്ടാര്‍ ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ നിര്‍മിച്ച വാള്‍ ഘടനകള്‍ക്ക് സമീപമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും ബാരാക്കുകളും വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ തകര്‍ന്നതായും കാണാം. കുവൈത്തില്‍ നിന്നും സമാനമായ ചിത്രങ്ങളാണ് വരുന്നത്.
 
 ഇറാന്റെ ആക്രമണങ്ങളില്‍ ഏകദേശം 60 വിമാനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പടെ 3.7 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ വരെയുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ അമേരിക്കയ്ക്ക് നഷ്ടമായതായി പ്രതിരോധ വകുപ്പിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കുവൈത്ത്, ബഹ്‌റൈന്‍, ഖത്തര്‍,യുഎഇ, സൗദി അറേബ്യ, ഇറാഖ്, ഒമാന്‍,ജോര്‍ദാന്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ യുഎസ് താവളങ്ങള്‍ക്ക് നേരെയാണ് ഇറാന്‍ ആക്രമണം നടത്തിയത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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