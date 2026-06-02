Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 2 June 2026 (09:49 IST)

ലെബനനെതിരായ നീക്കം നമ്മളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തും, നെതന്യാഹുവിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് ട്രംപ്, പിന്തിരിപ്പിച്ചെന്ന് അവകാശവാദം

ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനെന്നും നന്ദികെട്ടവനെന്നും ട്രംപ് നെതന്യാഹുവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ലെബനനിലെ സൈനികനടപടികളുടെ പേരില്‍ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിനോട് ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു രോഷാകുലനായെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ബെയ്‌റൂട്ടില്‍ കടന്നുകയറിയുള്ള ഇസ്രായേല്‍ അധിനിവേശം കരാര്‍ ലംഘനമാണെന്ന് കാണിച്ച് സമാധാന ചര്‍ച്ചകളില്‍ നിന്ന് ഇറാന്‍ പിന്‍വാങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം.
 
തിങ്കളാഴ്ച നെതന്യാഹുവിനെ വിളിച്ച് ട്രംപ് രൂക്ഷമായ ഭാഷയില്‍ സംസാരിച്ചതായി യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് അക്‌സിയോസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനെന്നും നന്ദികെട്ടവനെന്നും ട്രംപ് നെതന്യാഹുവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ബെയ്‌റൂട്ടിലെ ഇസ്രായേല്‍ സൈനിക നടപടി തടഞ്ഞതായി പിന്നാലെ ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
 
ഞാന്‍ ഇന്ന് നെതന്യാഹുവുമായി സംസാരിച്ചു. ബെയ്‌റൂട്ടില്‍ വലിയ ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തരുതെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. അദ്ദേഹം തന്റെ സൈന്യത്തെ പിന്തിരിപ്പിച്ചു. നന്ദി ബീബി. ഞാന്‍ ഹിസ്ബുള്ളയുടെ നേതാക്കളുമായും സംസാരിച്ചു. ഇസ്രായേലിന് നേരെ വെടിയുതിര്‍ക്കുന്നത് നിര്‍ത്താമെന്ന് അവരും സമ്മതിച്ചു. എത്രനാള്‍ ഇത് തുടരുമെന്ന് നോക്കാം. എന്നെന്നേക്കും നിലനില്‍ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ട്രംപ് കുറിച്ചു.
 
 യുഎസ് അറിവോടെയാണ് ലെബനനിലെ ആക്രമണമെങ്കിലും അത് പരിധി വിട്ടതും സാധാരണക്കാര്‍ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെടുന്നതുമാണ് ട്രംപിനെ ചൊടുപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ലെബനനിലെ ഇസ്രായേല്‍ ആക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സമാധാന ചര്‍ച്ചകള്‍ നിര്‍ത്തിവെച്ചതായി ഇറാന്‍ അറിയിച്ചത്. ട്രംപിന്റെ ഇടപെടലോടെ യുഎസ്- ഇറാന്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ പുനരാരംഭിച്ചതായാണ് സിഎന്‍എന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
 
 
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

മറ്റ് ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നുള്‍പ്പടെ ഇതുവരെ ലഭിച്ച രേഖകളും തിരുവനന്തപുരത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷം വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വീണയെ വിളിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇഡി വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഇന്ധന വില ഉയര്‍ത്തി. അനിശ്ചിതത്വത്തിനിടയിലും ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കപ്പലുകള്‍ അപകടകരമായ ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് തുടരുന്നു. മേഖലയിലെ കടുത്ത തടസ്സങ്ങള്‍ക്കിടയിലും ഇന്ത്യ ഊര്‍ജ്ജ വിതരണം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

എന്നാല്‍ മെയ് മാസത്തില്‍ മാത്രം വിവിധ ജില്ലകളിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ പനിക്ക് ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ്.

പ്രതികള്‍ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവില്‍ ഇടപെടാന്‍ താല്‍പ്പര്യമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദീന്റെ സിംഗിള്‍ ജഡ്ജി ബെഞ്ച് വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെ നിരീക്ഷിച്ചു. വിഷയം ജൂണ്‍ 3-ലേക്ക് കൂടുതല്‍ പരിഗണനയ്ക്കായി മാറ്റിവച്ചു.

രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കാണാതായ 80 വയസ്സുള്ള തങ്കമ്മയുടെ മൃതദേഹമാണ് കനകക്കുന്നില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം കല്ലില്‍ കെട്ടി നദിയില്‍ തള്ളിയതാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. കൊലപാതക സാധ്യതയും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

കരാര്‍ പ്രകാരം 114 റാഫേല്‍ വിമാനങ്ങളില്‍ 94 എണ്ണം ഒരു ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ച് ഫ്രഞ്ച് എയ്റോസ്പേസ് കമ്പനിയായ ഡസ്സോള്‍ട്ട് ഏവിയേഷന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

അപേക്ഷ നല്‍കുന്നതിന് പത്താംതരം പഠിച്ച സ്‌കൂളിലെയോ, തൊട്ടടുത്ത സര്‍ക്കാര്‍/എയ്ഡഡ് വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളുകളിലെയോ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ലാബ് സൗകര്യവും അദ്ധ്യാപകരുടെ സഹായവും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. https://admission.vhseportal.kerala.gov.in / www.vhscap.kerala.gov.in ല്‍ കാന്‍ഡിഡേറ്റ് ലോഗിന്‍ ചെയ്ത് 'Apply Online' ലിങ്കിലൂടെ അപേക്ഷകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാം.

തനിക്കെതിരെ തുടര്‍ച്ചയായി സൈബര്‍ അധിക്ഷേപം നടത്തുന്നുവെന്നും വര്‍ഗീയ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തണമെന്നും പരാതിയില്‍ അന്‍സിബ പറയുന്നു.

Monsoon: സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം ഉടനെത്തും. കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകരുടെ പ്രവചന പ്രകാരം മേയ് ആറോടെ കാലവർഷം കേരളത്തിലെത്താനാണ് സാധ്യത. എൽ നിനോ പ്രതിഭാസത്തെ തുടർന്നാണ് കാലവർഷം വൈകുന്നത്.

എൻഡിഎ നേതാവ് തുഷാർ വെള്ളപ്പള്ളിയെ വീട്ടിലെത്തി സന്ദർശിച്ച് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിലാണ് ചെന്നിത്തല എൻഡിഎ നേതാവിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത്. ഇതോടെ കോൺഗ്രസിന്റെ എൻഡിഎ ബന്ധം കൂടുതൽ വെളിച്ചത്തായി.