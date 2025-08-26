സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (18:30 IST)
വംശീയതയുടെയും ഇസ്ലാമോഫോബിയയുടെയും
പ്രകടനമായി, അമേരിക്കയിലെ ടെക്സസില് നിന്നുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കന് പാര്ട്ടി സ്ഥാനാര്ത്ഥി വാലന്റീന ഗോമസ്, മുസ്ലീങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായ ഖുര്ആനിന്റെ ഒരു പകര്പ്പ് കത്തിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കിട്ടു.
വീഡിയോ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്, അതില് വാലന്റീന ഒരു ഫയര് ഗണ് ഉപയോഗിച്ച് ഖുര്ആന് കത്തിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നു. 'ടെക്സസില് ഞാന് ഇസ്ലാം അവസാനിപ്പിക്കും, ദൈവമേ, എന്നെ സഹായിക്കൂ. ക്രിസ്ത്യന് രാജ്യങ്ങള് പിടിച്ചെടുക്കാന് മുസ്ലീങ്ങള് ബലാത്സംഗവും കൊലപാതകവും നടത്തുന്നു' എന്ന് അവര് ആക്രോശിക്കുന്നതായും വീഡിയോയില് കാണാം.
2026-ല് ടെക്സസിലെ 31-ാമത് കോണ്ഗ്രഷണല് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്കുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കന് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി വാലന്റീന മത്സരിക്കുന്നു. തനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാന് ജനങ്ങളോട് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവര് പറഞ്ഞു, 'പാര്ലമെന്റില് എത്താന് എന്നെ സഹായിക്കൂ, അങ്ങനെ നിങ്ങള് ഒരിക്കലും മുസ്ലീങ്ങള് എറിയുന്ന കല്ലുകള് നേരിടേണ്ടിവരില്ല.'