ഇസ്ഫഹാനിലെ ഇറാന്‍ ആയുധശാലയില്‍ ബസ്റ്റര്‍ ബോംബുകള്‍ പ്രയോഗിച്ച് അമേരിക്ക, ആക്രമണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ട് ട്രംപ്

ഇറാന്റെ ആണവപദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുറേനിയം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഇസ്ഫഹാനാണെന്നാണ് യുഎസ് വിലയിരുത്തുന്നത്.

Iran - USA war
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 31 മാര്‍ച്ച് 2026 (10:28 IST)
ഇറാനില്‍ വമ്പന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തിയതായി അമേരിക്ക. അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് തന്നെയാണ് വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടത്. ഇറാനിലെ ഇസ്ഫഹാനിലെ ഇറാന്റെ ആയുധകേന്ദ്രത്തിന് നേരെ 2000 പൗണ്ട് ഭാരമുള്ള ബങ്കര്‍ ബസ്റ്റര്‍ ബോംബുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് അമേരിക്ക ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് വാള്‍ സ്ട്രീറ്റ് ജേണല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ഇറാന്റെ ആണവപദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുറേനിയം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഇസ്ഫഹാനാണെന്നാണ് യുഎസ് വിലയിരുത്തുന്നത്.

2026 ഫെബ്രുവരി 28-ന് ആരംഭിച്ച 'ഓപ്പറേഷന്‍ എപ്പിക് ഫ്യൂറി'യുടെ ഭാഗമായി ഇറാന്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളില്‍ ഇറാന്‍ നേതൃത്വം ഭാഗികമായി ഇല്ലാതാക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും 60 ശതമാനം സമ്പുഷ്ടീകൃത യുറേനിയം ഇനിയും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഈ യുറേനിയം കൈമാറുന്നത് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നിര്‍ണായകവ്യവസ്ഥയായി യുഎസ് നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു.

ഇസ്ഫഹാനിലും നതന്‍സിലും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഏകദേശം 1,000 പൗണ്ട് യുറേനിയം പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ അമേരിക്കന്‍ കരസേനയെ ഇറക്കാന്‍ ട്രംപ് ആലോചിക്കുന്നതായും വാള്‍ സ്ട്രീറ്റ് ജേണല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ ദൗത്യം ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്നതും ഉയര്‍ന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ളതാണ്.




