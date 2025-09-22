സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 22 സെപ്റ്റംബര് 2025 (12:11 IST)
7 യുദ്ധങ്ങള് അവസാനിപ്പിച്ച തനിക്ക് 7 നോബലിന് അര്ഹതയുണ്ടെന്ന് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. ഇന്ത്യ -പാകിസ്ഥാന് സംഘര്ഷം അവസാനിപ്പിക്കാന് താന് കാരണമായെന്നും സംഘര്ഷം അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കില് ഇരു രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള വ്യാപാരബന്ധം ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി ട്രംപ് വീണ്ടും അവകാശപ്പെട്ടു.
തന്റെ ഇടപെടല് മൂലം 7 യുദ്ധങ്ങളാണ് ഒഴിവായത്. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കില് തനിക്ക് 7 നോബല് സമ്മാനങ്ങള് ലഭിക്കാന് അര്ഹതയുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്ഥാന്റെയും കാര്യം എടുക്കൂ, അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങള്ക്കറിയാമല്ലോ, ഞാന് എങ്ങനെയാണ് അത് അവസാനിപ്പിച്ചത്, വ്യാപാരബന്ധം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാന് അത് അവസാനിപ്പിച്ചത്, അവര്ക്ക് വ്യാപാരം തുടര്ന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നതില് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു.-ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
സമാനമായ രീതിയില് തായ്ലന്ഡ്, കമ്പോഡിയ, അര്മേനിയ, അസര്ബൈജാന്, സെര്ബിയ, ഇസ്രയേല്, ഇറാന്, ഈജിപ്ത്, എത്യോപ്യ, റുവാണ്ട, കോംഗോ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില് സംഘര്ഷം അവസാനിപ്പിച്ചെന്നും ഇത് സാധിച്ചത് രാജ്യങ്ങള്ക്ക് അമേരിക്കയുമായുള്ള വ്യാപാരബന്ധം മൂലമാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.