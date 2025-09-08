Donald Trump: റഷ്യയെ വിടാതെ ട്രംപ്; കൂടുതല്‍ ഉപരോധം, പണി ഇന്ത്യക്കും?

രേണുക വേണു|
Donald Trump: റഷ്യയ്ക്കുമേല് കൂടുതല് ഉപരോധങ്ങള് കൊണ്ടുവരാന് യുഎസ്. യുക്രെയ്ന് യുദ്ധത്തിന്റെ പേരില് റഷ്യയ്ക്കുമേല് രണ്ടാംഘട്ട ഉപരോധത്തിനു തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. വൈറ്റ് ഹൗസില് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോടു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
'റഷ്യയ്ക്കെതിരെ രണ്ടാം ഘട്ട ഉപരോധം യുഎസ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ?' എന്ന് ഒരു മാധ്യമപ്രവര്ത്തകന് ചോദിച്ചു. 'ഉണ്ട്, തീര്ച്ചയായും' എന്നാണ് ട്രംപ് മറുപടി നല്കിയത്. എന്നാല് ഇതേ കുറിച്ച് കൂടുതല് വിശദീകരണങ്ങള് നല്കാന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തയ്യാറായില്ല.
റഷ്യയില് നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങള്ക്കെതിരെയും കടുത്ത നടപടികള് സ്വീകരിക്കാന് യുഎസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. ട്രംപിന്റെ റഷ്യയ്ക്കെതിരായ പ്രസ്താവനയ്ക്കു പിന്നാലെ ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങള്ക്കു യുഎസ് ട്രഷറി തലവന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. റഷ്യന് എണ്ണ വാങ്ങുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങള്ക്കു മേല് കൂടുതല് താരിഫ് ഉള്പ്പെടെ നടപടികള് തുടരുമെന്നു യുഎസ് ട്രഷറി തലവന് സ്കോട്ട് ബെസ്സന്റ് പറഞ്ഞു. റഷ്യന് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ തകര്ച്ച ഉറപ്പാക്കുകയാണു ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യയുള്പ്പെടെ റഷ്യയില് നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങള്ക്കുമേല് ഇനിയും അധിക തീരുവ ചുമത്താനാണു യുഎസിന്റെ നീക്കം.