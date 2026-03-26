വ്യാഴം, 26 മാര്‍ച്ച് 2026
ഇറാന്റെ പുതിയ പരമോന്നത നേതാവാകാന്‍ തന്നെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു, എന്നാല്‍ നിരസിച്ചു: വിചിത്ര വാദവുമായി ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 26 മാര്‍ച്ച് 2026 (15:09 IST)
ഇറാന്റെ പുതിയ പരമോന്നത നേതാവാകാന്‍ തന്നെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു എന്നാല്‍ നിരസിച്ചു വിചിത്രവാദവുമായി ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. റിപ്പബ്ലിക്കേഷന്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ ഫണ്ട് റൈസര്‍ പരിപാടിയിലായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ വിചിത്ര വാദം. നിങ്ങളെ അടുത്ത പരമോന്നത നേതാവാക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഇറാന്‍ നേതൃത്വം തന്നോട് പറഞ്ഞെന്നും എന്നാല്‍ താന്‍ വേണ്ട, നന്ദി എന്നു പറഞ്ഞെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം കുവൈറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണത്തില്‍ ഇന്ധന ടാങ്കിന് തീപിടിച്ചു. ആളപായമൊന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് കുവൈറ്റ് സിവില്‍ ഏവിയേഷന്‍ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. മിസൈല്‍, ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍ പ്രതികരിച്ചതായി കുവൈറ്റ് സൈന്യം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ അറിയിച്ചു. വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍ ആക്രമണങ്ങളെ തടഞ്ഞതിന്റെ ഫലമായാണ് സ്ഫോടനങ്ങള്‍ ഉണ്ടായതെന്ന് സൈന്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

അതേസമയം ഇറാനിയന്‍ ആക്രമണത്തില്‍ ബഹ്‌റൈനിലെ ഒരു കമ്പനിക്ക് തീപിടിച്ചു. സിവില്‍ ഡിഫന്‍സ് അംഗങ്ങള്‍ തീ അണച്ചതായി ബഹ്‌റൈന്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. കിഴക്കന്‍ മേഖലയിലെ എട്ട് ഡ്രോണുകള്‍ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍ നശിപ്പിച്ചതായും സൗദി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഏഴ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും 16 യുഎവികളും വെടിവച്ചിട്ടതായി യുഎഇ അറിയിച്ചു. മാര്‍ച്ച് 23 ന് ഇറാനില്‍ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ച ഏഴ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും 16 യുഎവികളും യുഎഇ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍ നശിപ്പിച്ചു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :