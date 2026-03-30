പശ്ചിമേഷ്യന് യുദ്ധം രണ്ടാം മാസത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെ ഇറാന്റെ പ്രധാന എണ്ണ സ്രോതസ്സുകള് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള താല്പര്യം പരസ്യമാക്കി അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. ഇറാന്റെ എണ്ണ കയറ്റുമതിയുടെ 90 ശതമാനത്തോളം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഖാര്ഗ് ദ്വീപ് സൈനിക നീക്കത്തിലൂടെ കയ്യടക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് ട്രംപ് നല്കിയത്. ഹോര്മുസ് തുറക്കുന്നതിനായി ഖാര്ഗ് ദ്വീപ് പിടിച്ചെടുത്ത് ഇറാനെ സമ്മര്ദ്ദത്തിലാക്കാനാണ് യുഎസ് പദ്ധതി.
ഫിനാന്ഷ്യല് ടൈംസിനോടെ സംസാരിക്കവെയാണ് ട്രംപിന്റെ അഭിപ്രായപ്രകടനം. ഖാര്ഗ് പിടിച്ചടക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നതില് തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും ഇനി ഖാര്ഗ് പിടിച്ചെടുക്കാന് തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കില് അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നില് നിരവധി മാര്ഗങ്ങളുണ്ടെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. സത്യം പറഞ്ഞാല് ഇറാന്റെ എണ്ണ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമെന്നാണ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഖാര്ഗ് ദ്വീപിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാന് യുഎസിനാകും. എന്നാല് അവിടെ ദീര്ഘനാളത്തെ സൈനിക സാന്നിധ്യം ആവശ്യമായി വരും. ചിലപ്പോള് ഞങ്ങളത് പിടിച്ചെടുത്തേക്കാം, ചിലപ്പോള് ഇല്ല. അമേരിക്ക നിരവധി ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്. കരയുദ്ധത്തിനെ പറ്റി സൂചന നല്കികൊണ്ട് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
ദ്വീപിലെ ഇറാന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള് ദുര്ബലമാണ്. അവര്ക്ക് കാര്യമായ പ്രതിരോധമുണ്ടെന്ന് ഞാന് കരുതുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തില് ആ ദ്വീപ് പിടിച്ചെടൂക്കാനാകും. ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇറാന്റെ തീരത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 24 കിലോമീറ്റര് അകലെയുള്ള ദ്വീപാണ് ഖാര്ഗ്. ഇറാന്റെ അസംസ്കൃത എണ്ണ കയറ്റുമതിയുടെ 90 ശതമാനവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ ദ്വീപാണ്.