'ഞങ്ങളൊന്നുമല്ല കാരണം'; എണ്ണ വില വർധനവിൽ റഷ്യയെയും യുക്രെയ്നെയും പഴിച്ച് ട്രംപ്
ആഗോള എണ്ണവില വർധനവിൽ യുഎസിനെ പഴിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. റഷ്യയും യുക്രെയ്നുമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിനു കാരണമെന്ന് ട്രംപ് പറയുന്നു.
ഞങ്ങളല്ല, അവർ
ഇറാനെതിരെ യുഎസ് നടത്തുന്ന യുദ്ധമാണ് എണ്ണ വില വർധനവിന് കാരണമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ട്രംപ്. റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധമാണ് നിലവിലെ ആഗോള എണ്ണ വില വർധനവിന് കാരണമെന്നും ട്രംപ്.
പരസ്പരം ആക്രമിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകി
'റഷ്യയുടെ ഊർജ്ജ സംവിധാനങ്ങൾക്കുനേരെ ആക്രമണം നടത്തില്ലെന്ന് യുക്രൈൻ സമ്മതിച്ചു. റഷ്യയും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലെന്ന് സമ്മതിച്ചു. ലോകത്ത് ഡീസൽ വില ഉയരാൻ പ്രധാനകാരണം റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധമാണ്, അല്ലാതെ ഇറാൻ അല്ല,' ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ കുറിച്ചു.
റഷ്യ പറയുന്നത്
പോളണ്ട് അതിർത്തിയിലുണ്ടായ അസാധാരണമായ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ, യുക്രയ്നിലെ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾക്കെതിരെയും ആക്രമണം തുടരുമെന്ന് റഷ്യ വ്യക്തമാക്കി. ഞങ്ങളുടെ സൈന്യം യുക്രെയ്നിലെ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളിലും തങ്ങളുടെ ദൗത്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്... അവർ അത് തുടരുകയും ചെയ്യും,' റഷ്യ പറയുന്നു.