സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 18 ഒക്ടോബര് 2025 (19:49 IST)
അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രകള്ക്ക് സാധാരണയായി സാധുവായ ഒരു പാസ്പോര്ട്ട് ആവശ്യമാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇമിഗ്രേഷന് അധികാരികള് അംഗീകരിച്ച രേഖയാണിത്. എന്നാല് പാസ്പോര്ട്ട് കാണിക്കാതെ തന്നെ ലോകമെമ്പാടും സഞ്ചരിക്കാന് കഴിയുന്ന ചരിത്രപരമായ പദവി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് വ്യക്തികളുണ്ട്. പാസ്പോര്ട്ട് ഇല്ലാതെ സഞ്ചരിക്കാന് കഴിയുന്ന മൂന്ന് വ്യക്തികള് ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ്, ജാപ്പനീസ് ചക്രവര്ത്തി, ചക്രവര്ത്തിനി എന്നിവരാണ്.
പ്രതീകാത്മക രാഷ്ട്രത്തലവന്മാര് എന്ന നിലയിലെ അവരുടെ അതുല്യമായ പദവിയെ ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ആധുനിക കാലത്ത് ആഗോള നയതന്ത്ര പ്രോട്ടോക്കോളുകള് ഇപ്പോഴും രാജകീയ പാരമ്പര്യത്തെയും അധികാരത്തെയും എങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്ന് ഇത് തെളിയിക്കുന്നു.