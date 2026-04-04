ചൊവ്വ, 7 ഏപ്രില്‍ 2026
B1 Bridge Cost: യുഎസ് പൊളിച്ചുമാറ്റിയ ഇറാനിയന്‍ പാലത്തിന്റെ വില എത്രയെന്നറിയാമോ

Iran attack on Soroka Hospital,Iran strikes hospital in Israel,Soroka Medical Center Iran missile,Israel hospital under attack,Iran Israel conflict 2025, ഇസ്രായേൽ ആശുപത്രി,സൊറോക ആശുപത്രിയിൽ ഇറാന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണം,ഇറാൻ-ഇസ്രായേൽ സംഘർഷം 2025,ഇറാന്റെ മിസൈ
attack
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 4 ഏപ്രില്‍ 2026 (11:20 IST)
അടുത്തിടെയാണ് ഇറാന്റെ ബി1 പാലം അമേരിക്ക ഒരു ആക്രമണത്തില്‍ തകര്‍ത്തത്. ഇത് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു നേട്ടമായിരുന്നു. ബി1 പാലം ഒരു വലിയ സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ ഘടനയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ നിര്‍മ്മാണ ചെലവ് ഏകദേശം 400 മില്യണ്‍ ഡോളറായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യന്‍ കറന്‍സിയില്‍ ഏകദേശം 3,300 കോടിക്ക് തുല്യമാണ്. നിര്‍മ്മാണ ചെലവുകള്‍ മാത്രമല്ല. നൂതന എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെറ്റീരിയലുകള്‍, തന്ത്രപരമായ ആസൂത്രണം എന്നിവയും ഈ വമ്പിച്ച നിക്ഷേപത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ഇതിനെ ഇറാന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതികളില്‍ ഒന്നാക്കി മാറ്റി.

ഇറാന്റെ അല്‍ബോര്‍സ് പ്രവിശ്യയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പാലം മിഡില്‍ ഈസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പാലങ്ങളില്‍ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഏകദേശം 136 മീറ്റര്‍ ഉയരവും 1,050 മീറ്ററിലധികം വീതിയും ഇതിനുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഒരു റോഡ് മാത്രമല്ലായിരുന്നു. ആധുനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനത്തെയും ഇറാന്റെ വളരുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിവുകളെയും ഇത് പ്രതിനിധീകരിച്ചു.

ടെഹ്റാനും വടക്കന്‍ പ്രദേശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു സുപ്രധാന കണ്ണിയായിരുന്നു പാലം. വലിയ തോതിലുള്ള ഗതാഗതവും വ്യാപാരവും ഇതില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം അതിന്റെ സാധാരണ ഉപയോഗത്തിനപ്പുറം വ്യാപിച്ചു. ലോജിസ്റ്റിക്‌സില്‍ ഇത് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു. പ്രധാന നഗര, തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ പാലം വേഗത്തില്‍ വേഗത്തിലുള്ള ഗതാഗതത്തിനുള്ള ഒരു സുപ്രധാന പാതയായി മാറി.



