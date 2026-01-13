ചൊവ്വ, 13 ജനുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത

ഇറാനിലെ സര്‍ക്കാര്‍ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 648 ആയി; 10700 പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

Iran Protests, Khamenai, International News,ഇറാൻ പ്രക്ഷോഭം, ഖമനേയി, അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്ത
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 13 ജനുവരി 2026 (10:10 IST)
ഇറാനിലെ സര്‍ക്കാര്‍ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 648 ആയി. 10700 പേര്‍ അറസ്റ്റിലാണ്. കൊല്ലപ്പെട്ടവരില്‍ 9 പേര്‍ 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരാണ്. ഇറാനുമായി വ്യാപാരം നടത്തുന്ന രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് 25% അധിക തീരുവ ചുമത്തുമെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡണ്ട് ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേസമയം രാജ്യത്ത് സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തിവയ്ക്കുമെന്ന് ഇറാന്‍ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം ഇറാനിലെ സൈനിക നടപടി ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ട്രംപ് ഉടനെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇറാനില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് പുനസ്ഥാപിക്കാനായി ഇലോണ്‍ മസ്‌കിന്റെ സഹായം തേടുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇറാനിയന്‍ സുരക്ഷാസൈന്യം ജനങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഇറാന്‍ കിരീടാവകാശി റെസ പഹ്ലവി രംഗത്തെത്തി. സുരക്ഷാ സേനയും സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരും പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്കൊപ്പം ചേരണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. ജനങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം അണിചേരുക, അല്ലെങ്കില്‍ കൊലപാതകികളുമായി കൂട്ടുകൂടുക. 2 വഴി മാത്രമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് മുന്നിലുള്ളതെന്ന് റെസ പഹ്ലവി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ കുറിച്ചു.

അതേസമയം സൈനികനടപടിയുണ്ടായാല്‍ യുഎസ് സൈനികരെയും ഇസ്രായേലിനെയും ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുമെന്ന് ഇറാന്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. ഇറാന്‍ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാല്‍ യുഎസിന്റെ എല്ലാ സൈനികകേന്ദ്രങ്ങളെയും യുദ്ധക്കപ്പലുകളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് അക്രമണമുണ്ടാകുമെന്ന് ഇറാന്‍ പാര്‍ലമെന്റ് സ്പീക്കര്‍ മുഹമ്മദ് ബാഗര്‍ ഖാലിബാഫ് വ്യക്തമാക്കി.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :