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  4. Death toll from the earthquake in Colombia rises to 273
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 14 August 2026 (08:25 IST)

കൊളംബിയയിലുണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തില്‍ മരണസംഖ്യ 273 ആയി; ആയിരക്കണക്കിന് പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

earthquake
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (08:27 IST)
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തിങ്കളാഴ്ച കൊളംബിയയില്‍ ഉണ്ടായ വിനാശകരമായ ഭൂകമ്പം വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായി. 7.4 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പത്തില്‍ മരണസംഖ്യ ഇപ്പോള്‍ 273 ആയി ഉയര്‍ന്നതായി നാഷണല്‍ യൂണിറ്റ് ഫോര്‍ ഡിസാസ്റ്റര്‍ റിസ്‌ക് മാനേജ്മെന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ഡേവിഡ് തമായോ പറഞ്ഞു. 40,753 കുടുംബങ്ങളെയും 97,515 പേരെയും ബാധിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതില്‍ 250 മൃതദേഹങ്ങള്‍ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
 
കൂടാതെ, ഭൂകമ്പത്തില്‍ 3,824 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. 377 പേരെ കാണാതായി. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ 12,584 വീടുകള്‍ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. 74,873 വീടുകള്‍ക്ക് കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിച്ചു എന്ന് തമായോ പറഞ്ഞു. സിന്‍ഹുവ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം, 172 കെട്ടിടങ്ങള്‍ തകര്‍ന്നു, ഇത് 2,198 സ്‌കൂളുകളെയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെയും, 825 കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററുകളെയും, 216 ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെയും, അഞ്ച് വിമാനത്താവളങ്ങളെയും ബാധിച്ചു.
 
ഭൂകമ്പം മൂലമുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഉപഗ്രഹ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉയര്‍ന്ന റെസല്യൂഷനുള്ള ചിത്രങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കാണാതായവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി, തിരച്ചില്‍, രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഡോഗ് സ്‌ക്വാഡുകളുമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് തുടരുന്നു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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