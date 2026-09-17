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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 17 September 2026 (11:34 IST)

'റഷ്യൻ എണ്ണയെങ്ങാനും വാങ്ങിയാൽ കുത്തുപാള'; ഇന്ത്യക്ക് ട്രംപിന്റെ അടി, മിണ്ടാതെ മോദി

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (11:54 IST)
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ഇന്ത്യക്ക് കനത്ത പ്രഹരവുമായി യുഎസ്. റഷ്യൻ എണ്ണയും ഗ്യാസും വാങ്ങുന്ന ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾക്കുമേൽ 100 ശതമാനം വരെ താരിഫ് ചുമത്താനുള്ള ബിൽ യുഎസ് ജനപ്രതിനിധി സഭ പാസാക്കി. 159 നെതിരെ 262 വോട്ടുകൾക്കാണ് ബിൽ ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ പാസായത്.  
 
രണ്ടുംകൽപ്പിച്ച് യുഎസ് 
 
സെനറ്റിൽ 11 നെതിരെ 86 വോട്ടുകൾക്ക് നേരത്തെ ഈ ബിൽ പാസായതാണ്. ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ കൂടി പാസായതോടെ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഒപ്പ് മാത്രമാണ് ഇനി ആവശ്യം. പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒപ്പ് കൂടി ലഭിച്ചാൽ താരിഫ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. റഷ്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന എണ്ണയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ 180 ദിവസത്തെ സമയമാണ് യുഎസ് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് നൽകുക. 
 
ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചടി 
 
2026 ജൂലൈയിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്ന ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ 51.1 ശതമാനവും റഷ്യയിൽ നിന്നാണ്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള യുഎഇയിൽ നിന്ന് 10.8 ശതമാനം മാത്രം. യുഎസ് 100 ശതമാനം താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വഷളാകും. 
 
മിണ്ടാതെ മോദി ! 
 
യുഎസിന് മുന്നിൽ മുട്ട് മടക്കുന്ന നിലപാടാണ് മോദി സ്വീകരിക്കുന്നത്. 'ഞങ്ങളുടെ വ്യാപാര-സാമ്പത്തിക താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കും' എന്ന് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പറയുമ്പോഴും യുഎസിനെ വിമർശിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറല്ല. Also Read: മുഖ്യമന്ത്രി രണ്ടാമതും വിവാഹം ചെയ്തെന്ന ആരോപണം: കളമശ്ശേരി പോലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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