ബംഗ്ലാദേശില്‍ കോണ്ടത്തിന് ക്ഷാമം, ജനസംഖ്യ കുതിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 27 ഡിസംബര് 2025 (11:58 IST)
വിദ്യാര്ത്ഥി നേതാവ് ഷെരീഫ് ഒസ്മാന് ഹാദിയുടെ മരണശേഷം രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായ അരാജകത്വവും അക്രമവും മാറ്റിനിര്ത്തിയാല്, ബംഗ്ലാദേശ് മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം നേരിടുന്നു. ക്ഷാമം കാരണം അടുത്ത മാസത്തേക്കെങ്കിലും ഏറ്റവും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗര്ഭനിരോധന മാര്ഗ്ഗമായ കോണ്ടം വിതരണം ചെയ്യാന് ബംഗ്ലാദേശിന് കഴിഞ്ഞേക്കില്ലെന്ന് ഒരു പുതിയ റിപ്പോര്ട്ട് പറയുന്നു.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്ഷങ്ങളായി, ഗര്ഭനിരോധന മാര്ഗ്ഗങ്ങളുടെ വിതരണം ക്രമാനുഗതമായി കുറഞ്ഞു. കോണ്ടം സ്റ്റോക്കുകള് 38 ദിവസത്തിനുള്ളില് തീര്ന്നുപോകുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് ദി ഡെയ്ലി സ്റ്റാര് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറല് ഓഫ് ഫാമിലി പ്ലാനിംഗ് അടുത്ത വര്ഷം ആദ്യം ഒരു മാസത്തേക്ക് കോണ്ടം വിതരണം ചെയ്യാന് കഴിയാത്തതിനാല് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ കുടുംബാസൂത്രണ പദ്ധതിക്ക് തിരിച്ചടിയായതായി റിപ്പോര്ട്ട് പറയുന്നു.
രാജ്യത്ത് 50 വര്ഷത്തിനിടെ ആദ്യമായി ടോട്ടല് ഫെര്ട്ടിലിറ്റി നിരക്കില് വര്ദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ സമയത്താണ് കോണ്ടം ക്ഷാമം വരുന്നത്. ഗര്ഭനിരോധന മാര്ഗ്ഗങ്ങളുടെ അഭാവം കാരണം TFR കൂടുതല് ഉയരുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിദഗ്ധരും മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഗര്ഭനിരോധന ഉപയോഗവും ആധുനിക ഗര്ഭനിരോധന മാര്ഗ്ഗങ്ങളുടെ ലഭ്യതയും കുറഞ്ഞുവെന്ന് അടുത്തിടെ നടത്തിയ ഒരു ദേശീയ സര്വേയില് കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.