ചന്ദ്രനില് ആണവ റിയാക്ടറുകള് സ്ഥാപിക്കാന് അമേരിക്കയും ചൈനയും റഷ്യയും തമ്മില് മത്സരം: റിപ്പോര്ട്ട്
ഭാവിയിലെ ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണങ്ങള്ക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെ ചന്ദ്രനില് സ്ഥാപിക്കാനായി ആണവ റിയാക്ടറുകള് വികസിപ്പിക്കാനുള്ള മത്സരത്തിലാണ് അമേരിക്കയും ചൈനയും റഷ്യയും. ചന്ദ്രനില് സ്ഥിരമായ താവളങ്ങള് നിര്മ്മിക്കുന്നതിനും വിഭവങ്ങള് കണ്ടെത്തുന്നതിനും ബഹിരാകാശത്തിന്റെ കൂടുതല് ആഴങ്ങളിലേക്കുള്ള ദൗത്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും ആണവോര്ജ്ജം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് ഈ രാജ്യങ്ങള് കരുതുന്നു.
'ന്യൂയോര്ക്ക് ടൈംസ്' റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ബഹിരാകാശ യാത്രയെ അതിജീവിക്കാനും ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിന് സമീപം അറ്റകുറ്റപ്പണികളില്ലാതെ പ്രവര്ത്തിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു ആണവ റിയാക്ടര് തയ്യാറാക്കാന് നാസ കരാറുകാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2030 ഡിസംബറോടെ വിക്ഷേപണത്തിന് സജ്ജമായ നിലയില് ഈ റിയാക്ടര് ലഭ്യമാക്കാനാണ് ഏജന്സി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
അതേസമയം, ചൈനയുമായുള്ള രഹസ്യ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ ഭാഗമായി 2036-ഓടെ 'സെലീന' എന്ന ചാന്ദ്ര റിയാക്ടര് വികസിപ്പിക്കാന് റഷ്യ പദ്ധതിയിടുന്നു. ചൈനയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചാന്ദ്ര നിലയങ്ങള്ക്ക് ഊര്ജ്ജം നല്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ചന്ദ്രനിലെ സ്ഥിരമായ ഒരു താവളത്തിന് വിശ്വസനീയമായ വൈദ്യുതി സ്രോതസ്സ് ആവശ്യമാണ്. പകല് സമയങ്ങളില് സൗരോര്ജ്ജ പാനലുകള്ക്ക് വൈദ്യുതി നല്കാന് കഴിയുമെങ്കിലും, ഭൂമിയിലെ കണക്കനുസരിച്ച് രണ്ടാഴ്ചയിലേറെ നീണ്ടുനില്ക്കുന്നതാണ് ചന്ദ്രനിലെ രാത്രികള്. അതിനാല് സൗരോര്ജ്ജത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുക എന്നത് പ്രയാസകരമാണ്.