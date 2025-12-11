വ്യാഴം, 11 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത

യുദ്ധം ഉണ്ടായാല്‍ ചൈന അമേരിക്കന്‍ യുദ്ധവിമാനങ്ങളെ തകര്‍ക്കും, സൈന്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തും: യുഎസ് രഹസ്യരേഖ

ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസ് ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

Scalp Missiles
Scalp Missiles
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 11 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (11:30 IST)
യുദ്ധം ഉണ്ടായാല്‍ ചൈന അമേരിക്കന്‍ യുദ്ധവിമാനങ്ങളെ തകര്‍ക്കുമെന്നും സൈന്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്നും യുഎസ് രഹസ്യരേഖ. ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസ് ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ചൈന വിലകുറഞ്ഞതും സാങ്കേതികമായി കൂടുതല്‍ മികച്ചതുമായ ആയുധങ്ങള്‍ വികസിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

തായ്വാന്‍ വിഷയത്തില്‍ ഇടപെടാനുള്ള എല്ലാ വിദേശ ശ്രമങ്ങളെയും തകര്‍ക്കുമെന്ന് ചൈന മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവരുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ യുദ്ധവിമാനങ്ങളും യുദ്ധക്കപ്പലുകളും ഉപഗ്രഹങ്ങളും തകര്‍ക്കാനുള്ള ചൈനയുടെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.

കൂടാതെ 2021ല്‍ ജോബൈഡന്‍ ഭരണകാലത്ത് ഒരു ദേശീയ സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഈ രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം അമ്പരന്നു പോയെന്നും ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :