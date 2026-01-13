ചൊവ്വ, 13 ജനുവരി 2026
ഷക്സ്ഗാം താഴ്‌വരയിൽ ഇന്ത്യയുടെ അവകാശവാദം തള്ളി ചൈന, പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള ചൈനീസ് കരാർ അസാധുവെന്ന് ഇന്ത്യ

India - China
രേണുക വേണു| Last Modified ചൊവ്വ, 13 ജനുവരി 2026 (14:12 IST)
ജമ്മു കശ്മീര്‍ മേഖലയിലെ തര്‍ക്കവിഷയമായ ഷക്‌സ്ഗാം താഴ്വരയുടെ മുകളിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അവകാശവാദം തള്ളി ചൈന. മേഖലയില്‍ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം നടത്താന്‍ ചൈനയ്ക്ക് പൂര്‍ണ അവകാശമുണ്ടെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് മാവോ നിങ് വ്യക്തമാക്കി. ചൈന-പാകിസ്ഥാന്‍ സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി (സിപെക്) പദ്ധതികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രദേശത്താണ് നടക്കുന്നതെന്നും 1960കളിലെ പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള അതിര്‍ത്തി കരാറാണ് ബീജിംഗിന്റെ നിലപാടിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്നുമാണ് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയത്.

അതേസമയം ചൈനീസ് നിലപാടിനെതിരെ ഇന്ത്യ ശക്തമായ എതിര്‍പ്പ് അറിയിച്ചു.ഷക്‌സ്ഗാം താഴ്വര ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഭാഗമാണെന്നും, പാകിസ്ഥാനുമായി ചൈന ഒപ്പുവെച്ച 1963ലെ കരാര്‍ സാധുതയില്ലാത്തതുമാണെന്നും ഇന്ത്യ പ്രതികരിച്ചു.
പാകിസ്ഥാന്റെ അനധികൃത അധിനിവേശത്തിന്‍ കീഴിലുള്ള പ്രദേശത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന CPEC പദ്ധതിയേയും ഇന്ത്യ വിമര്‍ശിച്ചു.
ജമ്മു കശ്മീരും ലഡാക്കും ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണെന്നും ങ്ങളുടെ താല്‍പര്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി.

1963ലെ കരാര്‍ പ്രകാരം പാകിസ്ഥാന്‍ ഏകദേശം 5,180 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്‍ വിസ്തീര്‍ണമുള്ള ഷക്‌സ്ഗാം താഴ്വര ചൈനയ്ക്ക് കൈമാറിയതാണ് വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കം. പ്രദേശം യഥാര്‍ഥത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടേതാണെന്നും പാകിസ്ഥാന് അത് ചൈനയ്ക്ക് കൈമാറാന്‍ നിയമപരമായ അധികാരമില്ലെന്നുമാണ് ഇന്ത്യന്‍ നിലപാട്. 1963ലെ കരാര്‍ പ്രകാരം പാകിസ്ഥാന്‍ ഏകദേശം 5,180 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്‍ വിസ്തീര്‍ണമുള്ള ശക്സ്ഗാം താഴ്വര ചൈനയ്ക്ക് കൈമാറി. എന്നാല്‍ ഈ പ്രദേശം യഥാര്‍ഥത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടേതാണെന്ന് ന്യൂഡല്‍ഹി വാദിക്കുന്നു. അതിനാല്‍ പാകിസ്ഥാന് അത് ചൈനയ്ക്ക് കൈമാറാന്‍ നിയമപരമായ അധികാരമില്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്.


