സമുദ്ര താപനില ഉയരുന്നതോടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ എല് നിനോ പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകും; പ്രവചനവുമായി ചൈന
ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയതില് വച്ച് ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു സൂപ്പര് എല് നിനോ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചൈനയുടെ ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം പ്രവചിച്ചു. മധ്യ, കിഴക്കന് ഭൂമധ്യരേഖാ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ സമുദ്രോപരിതല താപനില നവംബര് മുതല് ഡിസംബര് വരെയുള്ള കാലയളവില് ക്രമാനുഗതമായി ഉയരുമെന്നും ഇത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ എല് നിനോയായി മാറുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് സിസിടിവി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
വേനല്ക്കാലം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം, വിവിധ പ്രദേശങ്ങളില് പേമാരി ഉള്പ്പെടെയുള്ള എല് നിനോയുടെ ഫലങ്ങള് ചൈന ഇതിനകം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മഴക്കെടുതികള് ചിലപ്പോള് ദുരന്തങ്ങള് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ടൈഫൂണുകള് ശക്തവും സജീവവുമാണ്. നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന കാറ്റും മഴയും ഇവയില് ഉള്പ്പെടുന്നു.
ഈ വര്ഷം ചൈനയില് ആഞ്ഞടിച്ച ഏറ്റവും ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റായ ഡോള്ഫിന് മൂലം രാജ്യത്തിന്റെ കിഴക്കന്, മധ്യ, വടക്കന് പ്രദേശങ്ങളില് കനത്ത മഴ പെയ്തു. ജൂലൈയിലെ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങള് 318 പേരെ കൊല്ലുകയോ കാണാതാവുകയോ ചെയ്തതായും 8.5 ബില്യണ് ഡോളര് നേരിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വരുത്തിയതായും സര്ക്കാര് പറഞ്ഞു.