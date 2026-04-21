ചൊവ്വ, 21 ഏപ്രില്‍ 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത

പാകിസ്ഥാന് ചൈനയുടെ 'ഷോക്ക്': ജെ-35 യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം നീളും; പ്രതിരോധ നീക്കങ്ങളിൽ തിരിച്ചടി

Representative Image
ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ചൊവ്വ, 21 ഏപ്രില്‍ 2026 (14:18 IST)
ദക്ഷിണേഷ്യന്‍ മേഖലയിലെ വ്യോമശക്തി സന്തുലിതാവസ്ഥയില്‍ നിര്‍ണ്ണായകമാകുമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ജെ-35 സ്റ്റെല്‍ത്ത് യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ വിതരണം ചൈന നീട്ടിവെച്ചു. പാകിസ്ഥാന്‍ വ്യോമസേന (PAF) വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഈ അത്യാധുനിക വിമാനങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം അനിശ്ചിതത്വത്തിലായതോടെ ഇസ്ലാമാബാദിന്റെ പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങള്‍ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

മേഖലയിലെ ഉറച്ച കൂട്ടാളിയാണെങ്കിലും 2032ന് മുന്‍പ് ആധുനിക സംവിധാനങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ ചൈനയ്ക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. നേരത്തെ 2026ഓടെ യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ പാകിസ്ഥാന് നല്‍കുമെന്നായിരുന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. എന്നാല്‍ ഇത് ദക്ഷിണേഷ്യയുടെ വ്യോമശക്തിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ തകിടം മറിക്കുമെന്ന് ചൈന ഭയക്കുന്നുണ്ട്. ഇറാനെതിരായ അമേരിക്കന്‍ നീക്കങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യയെ പിണക്കുന്നത് നല്ലതല്ലെന്ന് ചൈന കണക്കാക്കുന്നുണ്ട്.

അതിനാല്‍ തന്നെ നിലവില്‍ ചൈനീസ് സേനയില്‍ വിന്യസിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമെ കയറ്റുമതിയെ പറ്റി ചൈന ഇപ്പോള്‍ ആലോചിക്കുന്നുള്ളു. പാകിസ്ഥാന് പെട്ടെന്ന് അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത് ഇന്ത്യയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ചൈന വിലയിരുത്തുന്നത്. പാകിസ്ഥാന് ജെ 35 നല്‍കിയാല്‍ ഇന്ത്യ വന്‍ തോതില്‍ പ്രതിരോധ സജ്ജീകരണങ്ങള്‍ നടത്തുമെന്ന് ചൈന കരുതുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയുടെ എഫ് 35 വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് വെല്ലുവിളിയായാണ് ചൈന ജെ 35 യുദ്ധവിമാനം വികസിപ്പിച്ചത്. എഫ് 35 പോലെ റഡാറുകളുടെ കണ്ണില്‍പ്പെടാതെ പറക്കാന്‍ ജെ 35നാകും. ചൈനയില്‍ നിന്ന് 40 ജെ 35 വിമാനങ്ങള്‍ വാങ്ങാനായിരുന്നു പാകിസ്ഥാന്റെ പദ്ധതി. പാകിസ്ഥാനിലെ നിലവിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും വിമാനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിന് തടസ്സമാകുന്നുണ്ട്.



