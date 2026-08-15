മിസ്റ്റർ ട്രംപ്, ട്വിറ്ററിൽ യുദ്ധം ചെയ്താൽ ഹോർമുസ് പിടിച്ചെടുക്കാനാവില്ല: പരിഹാസവുമായി ഇറാൻ
ലോകത്തിലെ പ്രധാന എണ്ണക്കടത്ത് പാതയായ ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് ഉടന് തന്നെ അമേരിക്കയുടെ അധീനതയിലാകുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനയെ പരിഹസിച്ച് ഇറാന്. ഇറാനെതിരായ സൈനിക നീക്കങ്ങളില് വിജയം നേടിയ ശേഷം ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കില് അമേരിക്ക അവകാശം സ്ഥാപിക്കുമെന്നാണ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഉടനെ തന്നെ ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിനെ യുഎസിന്റെ ഭാഗമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് ട്രംപ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്.
ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് രൂക്ഷമായ മറുപടിയുമായി ഇറാന് ഉപവിദേശകാര്യമന്ത്രി കസെം ഗരീബാബാദി രംഗത്ത് വന്നത്. ഒരു ട്വീറ്റിലൂടെയോ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലിലൂടെയോ, ഉത്തരവിലൂടെയോ പ്രസംഗത്തിലൂടെയോ ഹോര്മുസ് അമേരിക്കയ്ക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാനാവില്ലെന്നും ഇത്തരം ഭീഷണികളില് ഇറാന് ഭയപ്പെടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം എക്സില് കുറിച്ചു. ഹോര്മുസ് ഇറാന്റേതായിരുന്നു, ഇറാന്റേതാണ്, എന്നും ഇറാന്റേതായി തുടരുകയും ചെയ്യും. ഇറാന്റെ ഉത്തരവിലൂടെ മാത്രമെ ഈ കടലിടുക്ക് അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യു.യുഎസ് പരാജയത്തെ ഉള്ക്കൊള്ളാതെ തുടരുന്നിടത്തോളം ഇറാന് ഉപരോധം തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.