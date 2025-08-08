അമേരിക്കയുടെ താരിഫ് ഭീഷണി, ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ ഇന്ത്യയും ബ്രസീലും, നരേന്ദ്രമോദിയുമായി ചർച്ച നടത്തി

അഭിറാം മനോഹർ|
അമേരിക്കയുടെ ഏകപക്ഷീയമായ താരിഫ് ഭീഷണിയെ ഇന്ത്യയും ബ്രസീലും ചേര്ന്ന് ഒരുമിച്ച് നേരിടുമെന്ന് ബ്രസീല്. മോദിയുമായി ഏകപക്ഷീയമായ തീരുവയെ പറ്റി
ചര്ച്ച നടത്തിയതായാണ് ബ്രസീല് പ്രസിഡന്റായ ലുല ദ സില്വ അറിയിച്ചത്. അതേസമയം തീരുവ വിഷയം ചര്ച്ചയായതായി ഇന്ത്യ ഇതുവരെയും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. അമേരിക്കന് സമ്മര്ദ്ദത്തെ കൂട്ടായി നേരിടാന് ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങള്ക്കിടയില് ആലോചനയുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. അധിക തീരുവ ചുമത്തിയതോടെ വരുമാനത്തില് 10 മില്യണിന്റെ വര്ധനവുണ്ടായതായാണ് അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി ഒരുമണിക്കൂര് നീണ്ട സംഭാഷണമാണ് ബ്രസീല് പ്രസിഡന്റ് നടത്തിയത്. തീരുവ സമ്മര്ദ്ദത്തെ നേരിടാന് ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങള്കൂട്ടായി ആലോചിക്കും.കര്ഷക താത്പര്യം സംരക്ഷിക്കാനായി എന്തുവിലയും നല്കാന് തയ്യാറാണ് എന്നായിരുന്നു ഇന്നലെ അമേരിക്കന് തീരുവ വര്ധനവിനെ പറ്റി ഇന്ത്യന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.അതേസമയം ബ്രസീലും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശക്തമാക്കാനും ധാരണയായി.