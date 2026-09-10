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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 10 September 2026 (11:21 IST)

ബലൂചിസ്ഥാനിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷം, 52 പാക് സൈനികരെ വധിച്ചെന്ന് ബലൂച് ലിബറേഷൻ ആർമി

BLA
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (11:14 IST)
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ബലൂചിസ്ഥാനില്‍ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ 52 പാകിസ്ഥാന്‍ സൈനികരെ തങ്ങള്‍ വധിച്ചതായി ബലൂച് ലിബറേഷന്‍ ആര്‍മി. സെപ്റ്റംബര്‍ 1 മുതല്‍ 7 വരെ നടന്ന 28 വ്യത്യസ്ത ഓപ്പറേഷനുകളിലായി 52 പാക് സൈനികരെ വധിച്ചെന്നാണ് ബിഎല്‍എയുടെ അവകാശവാദം. തങ്ങള്‍ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളില്‍ നിരവധി പാക് സൈനികര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ബിഎല്‍എ അവകാശപ്പെട്ടു.
 
പസ്‌നി, ഖറാന്‍, കലാത്, തുര്‍ബത്ത്, മസ്തുങ്, സുറാബ്, ടുംബ്, പിഷിന്‍,ഥാല്‍, മാഗ്‌സി,നോഷ്‌കി,ചഗായ്, ക്വറ്റ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ് പാക് സൈന്യത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് ബിഎല്‍എ വക്താവായ ജീയാങ് ബലൂച് പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ബിഎല്‍എയുടെ അവകാശവാദങ്ങളും പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകളും വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സികളൊന്നും തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതിനിടെ സെപ്റ്റംബര്‍ 6,7 തീയതികളിലായി ഖറാന്‍, വാഷുക് ജില്ലകളില്‍ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ 11 ബിഎല്‍എ അംഗങ്ങളെ വധിച്ചതായി പാക് സൈന്യവും അവകാശപ്പെട്ടു.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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